АМУ пропонує чотири законодавчі кроки з підтримки комунальних підприємств Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан 10 травня в прямому ефірі на UA:Перший розповів про проблеми житлово-комунального господарства громад у період воєнного стану та запропонував законодавчі кроки для покращення матеріального стану комунальних підприємств.

Під час війни змінилася регіональна політика, адже виникло чотири типи територій: глибокий тил, прифронтові області, населені пункти, які знаходяться під тимчасовою окупацією, та території, де ведуться активні бойові дії. Такий поділ впливає не тільки на місцеву економіку, життя людей, а й на надання основних послуг для забезпечення життєдіяльності громад. Тому Асоціація міст України запропонувала індивідуальні підходи до оплати комунальних послуг на цей період: коли відомо та внесено в реєстр через систему “Дія”, що будинок зруйновано, нарахувань за житлово-комунальні послуги не відбувається, а якщо оселя вціліла - оплата нараховується, але стоїть питання можливості її здійснення. При цьому комунальні підприємства або державні підприємства продовжують забезпечувати життєдіяльність населених пунктів: вивіз сміття, подача електрики, води чи газу. Навіть якщо помешкання закрите, тимчасово покинуте, тепло ж туди подається.

У деяких громадах оплата за комунальні послуги скасована рішеннями органів місцевого самоврядування, але тільки за ті послуги, за які відповідає місцеве самоврядування. Скасування оплати може відбуватися, якщо встановлено, що послуга не надається. Інша справа, коли послуга тимчасово не надавалася - існують механізми перерахунку, пільгового періоду, відповідних дотацій. Тобто кожний муніципалітет підходить до цього питання по-своєму, виходячи із ситуації, яка склалася, але маючи на меті недопущення колапсу комунальної сфери господарства.

Олександр Слобожан підкреслив, що якщо зараз значно впаде рівень оплати за послуги ЖКГ, то у певний момент підприємства не зможуть їх надавати через брак фінансового ресурсу. Комунальні підприємства сьогодні потребують фінансової підтримки з боку держави, і для її забезпечення Асоціація міст України пропонує низку законодавчих дій та відповідних урядових рішень:

Перший крок - списання боргів комунальних підприємств, щоб вони змогли зробити таке списання для людей.

Ми маємо успішну практику таких рішень: минулого року був підписаний меморандум між центральною владою і Асоціацією міст України, за яким різницю в тарифах в обсязі 22 млрд грн було списано, що дозволило не підвищувати ціну на газ.

Другий крок - спрямування цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку сфери комунального господарства.

Такий підхід дозволить комунальним підприємствам не підвищувати вартість своїх послуг до економічно обгрунтованої, адже певним чином їх збитки компенсуватиме держава.

Третій крок - міжурядові угоди в рамках президентської програми відновлення населених пунктів.

АМУ вже безпосередньо бере в ній участь: налагоджує зв'язки між українськими та європейськими муніципалітетами для надання матеріально-технічної підтримки (платформа Cities4Cities), працює з різноманітними донорськими організаціями для поставки в населені пункти обладнання для відновлення пошкоджених об'єктів комунальної інфраструктури

Четвертий крок - податкові преференції для комунальних підприємств, оскільки вони також є платниками податків.

У перший місяць війни центральна влада надала серйозні податкові пільги для бізнесу незалежно від місця розташування (АМУ не підтримувала такий крок через ризик суттєвого зменшення надходжень до місцевих бюджетів), а комунальні підприємства їх не отримали, хоча працюють, надаючи відповідні послуги людям.

Такі чотири законодавчі кроки з фінансової підтримки комунальних підприємств дозволять досягти двох стратегічних цілей: забезпечення надання якісних послуг громадянам та недопущення зростання тарифів на ці послуги у складний період - наголосив Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.

За матеріалами сайту Асоціації міст України