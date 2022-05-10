Фізичний або психічний примус як інструмент заподіяння шкоди руками іншої особи

Зокрема, в даний час подібні ситуації можуть бути зумовлені тимчасовою присутністю на нашій території російських окупаційних військ.
Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками.
Фізичний примус – це застосування до особи фізичного насильства з метою примушення її до вчинення або невчинення певних протиправних дій всупереч її волі.
Фізичний примус може бути двох видів:
У першому випадку кримінальна відповідальність особи виключається на підставі частини 1 статті 40, у другому – особа не підлягає такій відповідальності за тих самих умов, що і при крайній необхідності.
Психічний примус – вплив на психіку особи з метою примушення її всупереч її волі вчинити або утриматись від вчинення певних протиправних дій.
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