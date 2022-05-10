Фізичний або психічний примус як інструмент заподіяння шкоди руками іншої особи Чинним українським законодавством передбачена можливість звільнення особи від покарання за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо такі дії (бездіяльність) були вчинені під впливом фізичного або психічного примусу.

Зокрема, в даний час подібні ситуації можуть бути зумовлені тимчасовою присутністю на нашій території російських окупаційних військ.

Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками.

Фізичний примус – це застосування до особи фізичного насильства з метою примушення її до вчинення або невчинення певних протиправних дій всупереч її волі.

Фізичний примус може бути двох видів:

той, який позбавляє особу, щодо якої вони застосовані, фізичної можливості діяти (зв’язування, замкнення у приміщенні, тілесні ушкодження, що призвели до втрати свідомості тощо);

той, який спрямований на злам психологічного опору особи і примушення її до вчинення забороненого законом діяння (мордування, катування тощо).

У першому випадку кримінальна відповідальність особи виключається на підставі частини 1 статті 40, у другому – особа не підлягає такій відповідальності за тих самих умов, що і при крайній необхідності.

Психічний примус – вплив на психіку особи з метою примушення її всупереч її волі вчинити або утриматись від вчинення певних протиправних дій.