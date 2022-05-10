Нормативно-правові акти окупантів – автоматично недійсні

Проте, мешканцям тимчасово окупованих територій важливо знати, що ВСІ нормативно-правові акти тимчасових окупаційних сил та тимчасових окупаційних адміністрацій російської федерації є нікчемними та неправомірними.
Пам’ятайте! Будь-які «документи» тимчасової окупаційної влади автоматично недійсні з моменту їх ухвалення і не створюють жодних правових наслідків, а отже – не підлягають виконанню.
Нагадуємо, що в нашій державі всі закони та нормативно-правові акти приймаються на основі та мають відповідати Конституції України, що чітко передбачено в статті 8.
В цей нелегкий час піклуйтеся про себе і своїх близьких.
Вірмо в ЗСУ і все буде Україна!
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