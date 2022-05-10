Нормативно-правові акти окупантів – автоматично недійсні Вже дев’ятий рік росія марно намагається нав’язати свої порядки в суверенній Україні, нерідко застосовуючи до незгодних фізичний чи психічний примус.

Проте, мешканцям тимчасово окупованих територій важливо знати, що ВСІ нормативно-правові акти тимчасових окупаційних сил та тимчасових окупаційних адміністрацій російської федерації є нікчемними та неправомірними.

Пам’ятайте! Будь-які «документи» тимчасової окупаційної влади автоматично недійсні з моменту їх ухвалення і не створюють жодних правових наслідків, а отже – не підлягають виконанню.

Нагадуємо, що в нашій державі всі закони та нормативно-правові акти приймаються на основі та мають відповідати Конституції України, що чітко передбачено в статті 8.

В цей нелегкий час піклуйтеся про себе і своїх близьких.

Вірмо в ЗСУ і все буде Україна!