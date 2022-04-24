Уряд оновив порядок надання компенсації за розміщення ВПО. Пропозиції АМУ враховано 29 квітня Уряд постановою № 490 затвердив нову редакцію Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися у період воєнного стану, з врахуванням пропозицій Асоціації міст України.

Асоціація міст України роз’яснює повноваження органів місцевого самоврядування в рамках цього Порядку

1. ОМС ФОРМУЄ ТА ВЕДЕ РЕЄСТР ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ, ДОСТУПНИХ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ВПО ЗА ДАНИМИ ВЕБ-РЕСУРСУ «ПРИХИСТОК»

Загальні повноваження ОМС щодо цього реєстру:

- ОМС (за зверненням особи) може додавати в реєстр «Прихисток» житло доступне для безоплатного розміщення;

- ОМС на підставі реєстру «Прихисток» ведуть власний реєстр житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення ВПО.

2. ОМС ПРИЙМАЄ ЗАЯВИ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ВПО

Особи, що розмістили ВПО, зобов’язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення ВПО подати заяву в довільній формі до відповідного органу за місцем розташування житлового приміщення. В день припинення розміщення або зміни їх кількості подається аналогічна заява.

Заяву мають право подати:

- власники/співвласники житла або їх представники;

- наймачі(орендарі) житла державної або комунальної власності;

- спадкоємці, які прийняли спадщину.

Заява подається до:

- виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (або ЦНАПу, оскільки ОМС самостійно визначає орган);

- районної в м. Києві військової адміністрації

- військової адміністрації відповідних населених пунктів.

Заяви можуть бути подані:

- в паперовій формі;

- в електронній формі на електронну адресу відповідного органу.

Компенсація не призначається особі за розміщення:

- ВПО, які мають право власності на житло, в якому розмістились;

- ВПО, які є членами його сім'ї в розумінні Сімейного кодексу України (дружина, чоловік, їх неповнолітні діти, особи до 23 років, якщо вони навчаються, інших членів сім'ї, які спільно проживають та пов’язані спільним побутом).

3. ОМС ПРИЙМАЄ ЗАЯВИ НА ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПЕРЕВІРЯЄ НАДАНІ ВІДОМОСТІ

Для отримання компенсації особа, що розмістила ВПО, не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до ОМС заяву за затвердженою формою. Заява розглядається ОМС протягом п’яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг п’яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви. Протягом строку розгляду заяви ОМС проводять перевірку наведених у заяві відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення ВПО, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, паперових та електронних документів, що посвідчують особу, а також свідоцтва про народження ВПО, довідки про взяття на облік ВПО, документів, що підтверджують приналежність до вразливих груп населення або їх соціальний статус. У разі коли за результатами перевірки встановлено факт надання у заяві недостовірної інформації, ОМС приймають рішення про відмову у виплаті компенсації.

4. ОМС РОЗРАХОВУЄ ОБСЯГ КОМПЕНСАЦІЇ

За результатами перевірки ОМС визначають обсяг компенсації. Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення ВПО, з дня її розміщення, але не раніше дати взяття на облік ВПО.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 4 Порядку особа подає заяву не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення ВПО. Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні. Тобто, при розрахунку компенсації ОМС бере пізнішу дату з двох:

- переддень дня подачі заяви щодо розміщення ВПО;

- день взяття на облік ВПО.

5. ОМС ВИЗНАЧАЄ ДЖЕРЕЛО КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПОДАЄ ЗВЕДЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ОВА

До 12 числа місяця, що настає за звітним, ОМС окрім обсягу компенсації визначають джерело компенсації та подають відповідний перелік до обласної військової адміністрації, Київської міської військової адміністрації. Перелік подається відповідно до двох форм, затверджених постановою № 333. В одній формі (згідно з додатком 2 до Порядку) ОМС подають інформацію про розміщення чотирьох і більше ВПО, осіб з інвалідністю, осіб старше шістдесяти років, одиноких матерів (саме одиноких під час переміщення), членів багатодітних сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, інших вразливих груп населення. Компенсація відповідно до цього переліку виплачуватиметься за рахунок наявних коштів міжнародних організацій.

За домовленістю Мінрегіону та УВКБ ООН до вищевказаних категорій відносяться:

- Домогосподарства ВПО з трьома і більше дітьми;

- Домогосподарства ВПО, очолювані однією особою, зокрема, мамою чи татом, бабусею чи дідусем, іншим родичем, які мають на утриманні одну чи більше осіб, які не можуть самостійно піклуватися про себе, в тому числі дітей або членів родини старшого віку;

- ВПО – одинокі особи старшого віку або домогосподарства, які складаються виключно з осіб старшого віку (60+);

- Домогосподарства ВПО з однією чи більше особами з особливими потребами, зокрема з інвалідністю або хронічними захворюваннями;

- Домогосподарства ВПО, що належать до етнічних меншин (зокрема, ромської етнічної меншини);

- Діти без супроводу або діти, які втратили зв’язок з родиною, та які перебувають під наглядом відповідних служб із захисту дітей в приймаючій громаді;

У разі отримання ОМС заяви із зазначенням розміщення домогосподарств ВПО, що має представника однієї з вищевказаних категорій, пропонується формувати такі заяви у перелік згідно з формою, яка направляється для виплат за рахунок наявних коштів міжнародних організацій. Інформація з інших заяв, в яких зазначається про розміщення від однієї до трьох ВПО без зазначення їх соціального статусу або приналежність до вразливої групи населення узагальнюється у іншій формі (згідно з додатком 3 до Порядку).

6. ОВА ПЕРЕДАЄ ІНФОРМАЦІЮ МІНРЕГІОНУ ДЛЯ ВИПЛАТ КОМПЕНСАЦІЇ

Мінрегіон узагальнює інформацію, подану ОВА/КМВА, та готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з державного бюджету. Міжнародні організації, благодійні організації та громадські об’єднання за результатами опрацювання отриманої від ОВА/КМВА інформації здійснюють виплату відповідної компенсації.

Відповідно до постанови № 333 ОМС не беруть участь у виплаті компенсації.

За матеріалами сайту Асоціації міст України