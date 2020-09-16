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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
12.04.2022 21:03961

«Дібрівських хуліганів» посадили під домашній арешт

«Дібрівських хуліганів» посадили під домашній арешт

Тиждень тому, 5 квітня 2022 р. Шосткинську громаду сколихнула жахлива подія: люди в балаклавах та зі зброєю увірвались на територію одного з підприємств в Шостці, яким володіє Володимир ПИЛИПЕЙКО, паралізувавши його роботу. Крім цього, озброєне угрупування людей проникли й до його садиби, розташованій в селі Дібрівка, в результаті чого його син отримав вогнепальне поранення.

Про цю подію ТРК «Акцент» повідомило у сюжеті (https://cutt.ly/lFWtX0u).

Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».

За інформацією поліції, усім 10-м фігурантам подій в с.Дібрівка слідчі судді обрали запобіжний захід – домашній арешт.

Зараз триває досудове розслідування. Далі буде…

Общество Сумщина Шостка поліція

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