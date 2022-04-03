АМУ просить надати субвенцію до бюджетів територіальних громад Сумщини Асоціація міст України звернулася до Сумської обласної військової адміністрації з проханням забезпечити надання субвенції або дотації з обласного бюджету до бюджетів територіальних громад Сумщини для забезпечення виплати заробітних плат педагогічним працівникам.

13 березня 2022 року до Закону України «Про освіту» були внесенi змiни, згідно з якими в умовах воєнного стану працівникам закладів освіти, у тому числi тим, які в умовах воєнного стану були вимушенi змiнити місце проживання, залишити робоче місце, незалежно від місця їх проживання на час особливого періоду гарантується збереження середнього заробітку.

Зважаючи на те, що освітня субвенція з державного бюджету не фінансує видатки на заробітні плати працiвникiв закладів дошкільної та позашкільної освіти, непедагогічних працівників закладів середньої освіти, оплату заміни тимчасово відсутнiх працівників закладів освіти, на виконання Конституції України просимо Вас терміново забезпечити надання субвенції або дотації з обласного бюджету до бюджетів територіальних громад Сумської області для виплат заробітних плат працівникам освіти.

За матеріалами сайту Асоціації міст України