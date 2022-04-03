Питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану Державна служба якості освіти приймає рішення про умовну акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, акредитація яких передбачалася в лютому–липні 2022 року за заявою закладу освіти, без проведення акредитаційної експертизи та оплати її вартості.

Заклади фахової передвищої освіти для отримання умовної акредитації подають заяви за формою додатка 3 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти.

Також подовжено строк переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей (освітньо-професійних програм) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти — з відтермінуванням оплати послуги до трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Такі рішення ухвалено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану» від 21.03.2022 № 338.

Джерело: https://sqe.gov.ua/