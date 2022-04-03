Заклади фахової передвищої освіти для отримання умовної акредитації подають заяви за формою додатка 3 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти.
Також подовжено строк переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей (освітньо-професійних програм) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти — з відтермінуванням оплати послуги до трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Такі рішення ухвалено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану» від 21.03.2022 № 338.
Джерело: https://sqe.gov.ua/
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