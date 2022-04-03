Державні гарантії учасникам освітнього процесу в умовах воєнного стану Закон України «Про освіту» доповнено статтею 57-1, якою встановлено державні гарантії учасникам освітнього процесу в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливий період).

Здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ незалежно від місця їхнього проживання/перебування на час особливого періоду гарантується:

організація освітнього процесу в дистанційній формі чи будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною;

збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом;

місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (за потреби).

Ця норма поширюється зокрема й на тих, хто вимушено змінив місце проживання/перебування, залишив робоче місце, місце навчання.

Рішення щодо забезпечення відповідних гарантій, створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти та здійснення освітнього процесу в особливий період приймають у межах своєї компетенції:

органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти;

заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники;

громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність.

Міністерство освіти і науки України в особливий період:

здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування системи освіти і науки;

видає накази з питань створення безпечного освітнього середовища, організації здобуття освіти, освітнього процесу та з інших питань у сфері освіти і науки, не врегульованих законом в умовах особливого періоду. Такі накази чинні лише протягом строку дії особливого періоду, не є регуляторними актами й підлягають державній реєстрації лише у разі, якщо стосуються прав, свобод, законних інтересів та обов’язків громадян і юридичних осіб.

Державна служба якості освіти відповідно до своїх повноважень та в межах своєї компетенції:

здійснює аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти;

вносить на розгляд Міністра освіти і науки пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері освіти.

Довідково:

Особливий період — це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 № 1932-XII

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