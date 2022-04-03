Агресор відповість за руйнування українських міст, селищ, сіл - Олександр Слобожан в ефірі CNN

Асоціація міст України звернулася до Сумської обласної військової адміністрації з проханням забезпечити надання субвенції або дотації з обласного бюджету до...
Меморандумом, укладеним 30 вересня 2021 між Урядом, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України та Асоціацією міст України, визначено, що однією...
Асоціація міст України звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо необхідності внесення змін в законопроєкт 6062....
Цей традиційний щорічний захід є майданчиком для діалогу та вироблення спільної позиції органів державної влади та Асоціації міст України щодо...
На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету знаходяться розроблені Асоціацією міст України спільно з групою народних депутатів...