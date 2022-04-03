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Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
04.04.2022 10:551899

Агресор відповість за руйнування українських міст, селищ, сіл - Олександр Слобожан в ефірі CNN

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан на каналі CNN розповів про ситуацію у місті Буча, де він перебував у перші дні військового російського вторгнення в Україну.

Общество Місцеве самоврядування

По тематике

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
АМУ просить надати субвенцію до бюджетів територіальних громад Сумщини

Асоціація міст України звернулася до Сумської обласної військової адміністрації з проханням забезпечити надання субвенції або дотації з обласного бюджету до...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 07.04.2022 16:57
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Меморандум між центральною владою та громадами щодо стримання росту тарифів на тепло виконується

Меморандумом, укладеним 30 вересня 2021 між Урядом, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України та Асоціацією міст України, визначено, що однією...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 05.01.2022 15:29
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Законопроєкт 6062 — загроза для добробуту кожної громади

Асоціація міст України звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо необхідності внесення змін в законопроєкт 6062....

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 26.10.2021 20:23
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Розпочався XVІ Український муніципальний форум Асоціації міст України

Цей традиційний щорічний захід є майданчиком для діалогу та вироблення спільної позиції органів державної влади та Асоціації міст України щодо...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 28.07.2021 12:27
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Асоціація міст України підтримує зарахування 65% ПДФО до бюджетів громад

На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету знаходяться розроблені Асоціацією міст України спільно з групою народних депутатів...

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України 09.06.2021 23:52
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