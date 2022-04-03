Агресор відповість за руйнування українських міст, селищ, сіл - Олександр Слобожан в ефірі CNN Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан на каналі CNN розповів про ситуацію у місті Буча, де він перебував у перші дні військового російського вторгнення в Україну.