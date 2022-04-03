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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
03.04.2022 22:121846

В Шосткинську громаду завезли сімейство оленів

В Шосткинську громаду завезли сімейство оленів

Володимир ПИЛИПЕЙКО, депутат Сумської обласної ради втілив у життя свою мрію: утворення екопарку на території колишнього колгоспного саду в одному із сіл Шосткинської ОТГ, в якому будуть знаходитися молоді олені.

Це, дійсно, ще одна з радісних подій для Шосткинської громади, поряд з тими, як звільнення території Київської області та залишення окупантами території рідної Сумщини.

В екопарку для оленів облаштували годівниці, поїлки, місця для відпочинку.

Володимир ПИЛИПЕЙКО повідомив: «Ідея створення простору, де б вільно себе почували дикі тварини і могли комфортно відпочивати люди, виникла давно. Перший етап її реалізації розпочався ще задовго до цієї війни. Було придбано ділянку, де знаходився давно покинутий і захаращений колгоспний сад, наведено лад, облаштовано умови для утримання тварин. Незадовго до початку вторгнення окупантів в Україну укладено договір про придбання оленів. Але забрати вчасно тварин ми не встигли. Наскільки змогли, відклали їх транспортування, заради ж їхньої безпеки. Коли було зрозуміло, що треба їхати, разом з сином вирушили в дорогу. Вона була складною, але результат того вартий – всі олені живі й здорові і вже обживаються на новому місці».

Також він зазначив, що й надалі буде продовжувати роботу над створенням екопарку.

- Наразі, як ніколи треба думати про майбутнє, мирне і спокійне, в якому обов’язково буде місце для сімейного відпочинку на природі,- зазначив Володимир ПИЛИПЕЙКО.

Общество Сумщина Шостка екопарк
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