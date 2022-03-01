Допомогаємо нашим захисникам! Позаду ще одна доба війни, яка зробила нашу країну незламною, а її захисників – нездоланними.

Попереду - нова сторінка українського опору.

Ніхто не залишає і не планує здавати наші території окупантам. Ми живемо і будемо жити під жовто-блакитним прапором!

Тому що Україна має величезну армію захисників. І вона складається не лише з військових. До неї належать всі, хто робить свій внесок у перемогу! Від «Привида Києва», який збив уже 21 ворожий літак, до відважних мешканців Енергодара й Мелітополя та інших міст і сіл.

І майбутня перемога залежить від того, наскільки злагоджено ми будемо:

▪️ допомагати захисникам усім необхідним

▪️ вести партизанську боротьбу з окупантами

▪️ інформувати про рух ворога через офіційний чат-бот:

@stop_russian_war_bot

▪️ поширювати правду про війну в Україні серед друзів і знайомих за кордоном

▪️ блокувати фейки і не поширювати паніку з їхньою допомогою

Слава Україні! Разом переможемо!