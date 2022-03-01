Допомогаємо нашим захисникам!

Попереду - нова сторінка українського опору.
Ніхто не залишає і не планує здавати наші території окупантам. Ми живемо і будемо жити під жовто-блакитним прапором!
Тому що Україна має величезну армію захисників. І вона складається не лише з військових. До неї належать всі, хто робить свій внесок у перемогу! Від «Привида Києва», який збив уже 21 ворожий літак, до відважних мешканців Енергодара й Мелітополя та інших міст і сіл.
І майбутня перемога залежить від того, наскільки злагоджено ми будемо:
▪️ допомагати захисникам усім необхідним
▪️ вести партизанську боротьбу з окупантами
▪️ інформувати про рух ворога через офіційний чат-бот:
@stop_russian_war_bot
▪️ поширювати правду про війну в Україні серед друзів і знайомих за кордоном
▪️ блокувати фейки і не поширювати паніку з їхньою допомогою
Слава Україні! Разом переможемо!