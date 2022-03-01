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Дима Николаенко
Дима Николаенко
Сегодня 13:02223

Допомогаємо нашим захисникам!

Позаду ще одна доба війни, яка зробила нашу країну незламною, а її захисників – нездоланними.

 
Попереду - нова сторінка українського опору. 
 
Ніхто не залишає і не планує здавати наші території окупантам. Ми живемо і будемо жити під жовто-блакитним прапором!
 
Тому що Україна має величезну армію захисників. І вона складається не лише з військових. До неї належать всі, хто робить свій внесок у перемогу! Від «Привида Києва», який збив уже 21 ворожий літак, до відважних мешканців Енергодара й Мелітополя та інших міст і сіл.
 
І майбутня перемога залежить від того, наскільки злагоджено ми будемо:
 
▪️ допомагати захисникам усім необхідним
▪️ вести партизанську боротьбу з окупантами
▪️ інформувати про рух ворога через офіційний чат-бот:
@stop_russian_war_bot 
▪️ поширювати правду про війну в Україні серед друзів і знайомих за кордоном
▪️ блокувати фейки і не поширювати паніку з їхньою допомогою
 
Слава Україні! Разом переможемо! 
Общество
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
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