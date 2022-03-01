Ворожі війська і техніка постійно виходять і повертаються з Сумщини Ворожі війська і техніка постійно виходять і повертаються з Сумщини назад в Росію. Домовленості про це було досягнуто під час тривалих переговорів, які проводилися щодо обміну полоненими

Про це, підсумовуючи ситуацію за 1 березня, сказав у відеозвіті у Фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Укрінформ.

"Паралельно однією з частин цієї домовленості було те, що зброя, танки, інша техніка виходить, повертається в Росію. Були проведені переговори з керівництвом цього підрозділу, цієї колони, і їхній керівник сказав, що він не збирався і не хоче воювати. Він розуміє, що в Росії потрапить у в’язницю, але прийняв рішення підняти стволи своїх танків і повернутися до країни-агресора. Ми спостерігаємо постійно повернення військ і техніки РФ назад в Росію. Нам це дуже приємно", - сказав Живицький.

За його словами, на території області ще залишається багато техніки, і вона рухається далі на захід України.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.

Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3417663-vorozi-tanki-povertautsa-z-sumsini-v-rosiu-z-pidnatimi-stvolami-golova-ova.html