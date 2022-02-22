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Сегодня 09:25213

Нові досягнення сумських борців-класиків

18-20 лютого 2022 року в Києві відбувся Всеукраїнській турнір (U-15) з греко-римської боротьби пам’яті дворазового олімпійського чемпіона Олександра Колчинського. 175 учасників змагань, в тому числі гостей з  Республіки Молдова прийняв сучасний спортивний комлекс Межрегіональної Академії Управління персоналом. 

З відкриттям турніру спортсменів, тренерів та гостей в урочистій обстановці привітали Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк та Срібний призер Олімпійських ігор у Токіо-2020 Парвіз Насібов.

В ході напружених сутичок Бронзову нагороду виборов вихованець КЗ «КДЮСШ Єдиноборств» СМР Куксенко Іван у ваговій категорії 48 кг. Також у турнірі брали участь Зурнаджян Артем – 9 місце (в.к. 57 кг) та Дяченко Олексій – 10 місце (в.к. 68 кг.)

Підготував спортсменів тренер викладач Олег Роскошний.

В цьому турнірі участь брали і вихованці Конотопської ДЮСШ ім. М.Маміашвілі: Макаровець Богдан – Золото (в.к. 38 кг), Маслак Захар – Золото (в.к.48 кг), Сущенко Данііл – Срібло (в.к. 48 кг), Мірошник Олег – Бронза (в.к. 68 кг). Підготував тренер Гайдук В.В.

Спорт Нові досягнення сумських борців-класиків

По тематике

Юлия
Нові досягнення сумських борців-класиків

18-20 лютого 2022 року в Києві відбувся Всеукраїнській турнір (U-15) з греко-римської боротьби пам’яті дворазового олімпійського чемпіона Олександра Колчинського. 175...

Юлия Сегодня 09:26
Юлия
Нові досягнення сумських борців-класиків

18-20 лютого 2022 року в Києві відбувся Всеукраїнській турнір (U-15) з греко-римської боротьби пам’яті дворазового олімпійського чемпіона Олександра Колчинського. 175...

Юлия Сегодня 09:24
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
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