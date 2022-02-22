Нові досягнення сумських борців-класиків

18-20 лютого 2022 року в Києві відбувся Всеукраїнській турнір (U-15) з греко-римської боротьби пам’яті дворазового олімпійського чемпіона Олександра Колчинського. 175 учасників змагань, в тому числі гостей з Республіки Молдова прийняв сучасний спортивний комлекс Межрегіональної Академії Управління персоналом.

З відкриттям турніру спортсменів, тренерів та гостей в урочистій обстановці привітали Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк та Срібний призер Олімпійських ігор у Токіо-2020 Парвіз Насібов.

В ході напружених сутичок Бронзову нагороду виборов вихованець КЗ «КДЮСШ Єдиноборств» СМР Куксенко Іван у ваговій категорії 48 кг. Також у турнірі брали участь Зурнаджян Артем – 9 місце (в.к. 57 кг) та Дяченко Олексій – 10 місце (в.к. 68 кг.)

Підготував спортсменів тренер викладач Олег Роскошний.

В цьому турнірі участь брали і вихованці Конотопської ДЮСШ ім. М.Маміашвілі: Макаровець Богдан – Золото (в.к. 38 кг), Маслак Захар – Золото (в.к.48 кг), Сущенко Данііл – Срібло (в.к. 48 кг), Мірошник Олег – Бронза (в.к. 68 кг). Підготував тренер Гайдук В.В.