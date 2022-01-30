Сумчанам розповіли, як збільшити розмір аліментів і не втратити те, що вже є Порядок зміни розміру аліментів – актуальна тема, яка цікавить чималу кількість родин, тому цілком очевидно, що всі прагнуть саме збільшити щомісячні нарахування.

Варто зазначити, що виплата аліментів може розпочатися, як на основі взаємної домовленості між батьками про розмір та строки виплати коштів, так й на основі рішення суду. У випадку, якщо ж консенсус між колишнім подружжям досягнуто, вони укладають та нотаріально посвідчують відповідний договір. Завдяки завіреній угоді, батьки й надалі зможуть легко корегувати її умови на власний розсуд.

Набагато складніше, коли подібного порозуміння в родині немає, або ж точки зору розійшлись щодо умов вже існуючого договору. У цьому разі вирішення спору буде перенесено до зали суду. Стягувачам обов’язково потрібно буде надати:

- докази зміни матеріального стану (довідки про доходи батьків, кредитні договори, будь-які інші документи, які можуть бути підтвердженням зміни матеріального становища, його погіршення або покращення);

- докази погіршення або поліпшення здоров’я (медичні довідки, висновки лікарів, історії хвороби, рекомендації лікарів щодо необхідності лікування);

- докази, що підтверджують зміну сімейного стану (наприклад, народження дітей у платника аліментів, додаткові витрати на утримання своїх непрацездатних батьків).



«Водночас не варто забувати, що розмір аліментів може бути й зменшений. Так може статися, якщо платник аліментів доведе у судовому порядку, що сплачені ним кошти витрачаються не за цільовим призначенням. Одним із способів підтвердити свою позицію є звіт органу опіки та піклування, на який покладений контроль за способом використання аліментних коштів. За заявою платника аліментів (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів) інспекційні відвідування одержувача аліментів здійснюються органом опіки та піклування позапланово, але не більше одного разу на три місяці», – зазначила Ірина СВИСТУН, керівник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

До речі, протягом 2021 року державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) стягнули майже 790 мільйонів гривень заборгованих аліментів, зокрема на Полтавщині – близько 338 мільйонів гривень, на Сумщині – майже 238 мільйонів гривень та 211 мільйонів гривень дитячих коштів було повернуто на Чернігівщині.