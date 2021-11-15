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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
29.01.2022 14:32782

Микола НОГА чомусь не реагує?

Микола НОГА чомусь не реагує?

Нещодавно я повідомляв, що за вивіз сміття в Ображіївці поліцією порушено справу (https://cutt.ly/iOsnywx; https://cutt.ly/TOsnzkz).

Окрім цього був встановлений факт витоку персональних даних мешканців села Ображіївка (прізвище, ім’я та по батькові, адреса реєстрації), які були зазначені у квитанціях, виданих ФОП Трофимець М.М.

З власних журналістських джерел дізнався, що багатьох жителів села виток їх персональних даних сильно обурив. Деякі з мешканців своє обурення особисто висловили старості села Аллі ЩЕРБАНЬ.

З метою вжиття заходів до винуватців, які допустили виток персональних даних мешканців села Ображіївка, наприкінці грудня 2021 р. звернувся із заявою до Миколи НОГИ та депутатського корпусу, в якій просив розібратися в згаданій ситуації за наслідками якої звільнити з посади старости Аллу ЩЕРБАНЬ.

Вчора, тобто 28.01.2022 р. сплинув місяць, а відповіді від Миколи НОГИ я так і не отримав.

Законодавством про звернення громадян передбачено місячний термін розгляду заяв.

Невже Микола НОГА вчасно не реагує на звернення громадян? Ще гірше, може він «кришує» старосту села Ображіївка Аллу ЩЕРБАНЬ, як гадаєте шановні громадяни?

Надайте свої коментарі, щоб їх почитала спільнота.

Слідкуємо за розвитком подій. Далі буде…

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