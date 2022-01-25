Україна без бар’єрів: правильно звертаємося до людей

Сьогодні, під безбар’єрністю розуміють загальний підхід до формування та імплементації державної політики для забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних сфер діяльності.
Водночас, аби не порушувати прав людей, зокрема сприяти формуванню та поглибленню негативних стереотипів, треба й правильно вживати терміни.
Наприклад, чи відомо вам, як коректно говорити про і до людей з інвалідністю?
ВІРНО:
НЕВІРНО:
інвалід, людина з обмеженими можливостями / людина з обмеженими фізичними можливостями, людина з особливостями, людина з особливими потребами, людина з нюансами, особлива людина, недієздатний, страждає на інвалідність, інклюзивні люди.
А як коректно говорити про крісло колісне, яке використовує людина з інвалідністю?
Якщо на думку спадає «візок», варто запам’ятати: люди використовують його в супермаркетах, коли купують товари та продукти.
Форму «інвалідне крісло» краще не вживати у мовленні, тому що вона, як і термін «інвалід», також зводить людину до однієї ознаки – інвалідності, замість правильного «особа з інвалідністю».
Коректно говорити «крісло колісне».