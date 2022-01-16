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Юлия
Юлия
Вчера 23:05293

Сумські борці класики прийняли участь у Міжнародному турнірі

У м.Харків з 21 по 23 січня 2022 року проходив Міжнародний турнір з греко-римської боротьби «ЖМЕНЬКО MEMОRIAL - 2022» серед кадетів U-17 та молодших юнаків U-15. У турнірі прийняли участь борці з усіх куточків України, а також з Грузії, Молдови, Ізраїля та Естонії.

Місто Суми представляли вихованці КЗ «КДЮСШ Єдиноборств» СМР. У віковій групі серед юнаків U-15 у ваговій категорії 48 кг бронзову нагороду здобув Куксенко Іван. Підготував спорстмена тренер-викладач КЗ «КДЮСШ Єдиноборств» СМР Роскошний Олег Миколайович.

У м.Харків з 21 по 23 січня 2022 року проходив Міжнародний турнір з греко-римської боротьби «ЖМЕНЬКО MEMОRIAL - 2022» серед кадетів U-17 та молодших юнаків U-15. У турнірі прийняли участь борці з усіх куточків України, а також з Грузії, Молдови, Ізраїля та Естонії.

Місто Суми представляли вихованці КЗ «КДЮСШ Єдиноборств» СМР. У віковій групі серед юнаків U-15 у ваговій категорії 48 кг бронзову нагороду здобув Куксенко Іван. Підготував спорстмена тренер-викладач Роскошний Олег Миколайович.

Спорт Сумські борці класики прийняли участь у Міжнародному турнірі
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