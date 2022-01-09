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Brian
Brian
15.01.2022 02:56985

Война с Россией (репортаж с вышиванкой на шее)

Доверительная беседа с пламенным борцом за независимость, за мову, за державность и томос. Собеседник найден на просторах самого ура-патриотического сайта страны: на форумах цензор.нет

- Скажи, ты ведь не сомневаешься, что Россия хочет напасть?

- Конечно! Не сегодня-завтра! Но мы им покажем! Мы их в бараний рог!..

- Ага, а сам ты оружие держал в руках? В армии служил или в АТО воевал?

- Ну, я сам не стреляю, но я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!

- О, замечательно! А то мне тут говорили, что классика устарела. Оказывается, нет! А подробнее можно?

- Да без проблем! Ты знаешь, скольких врагов я сразил своими комментами на форумах? Тыщщи! Я их уничтожил своим словом! Я их разоружил и просто убил аргументами и картинками!

- Да, вижу, ты просто силач...

- Ага, я такой! Иногда перечитываю свои ответы москалям, и сам себя бояться начинаю - настолько я крут! А представь, что я не один такой - нас миллионы!

- Не сомневаюсь.

- Вот! И как только враг вторгнется на нашу землю, мы немедленно ударим по нему - разрушительными фотошопами, язвительными анекдотами, остроумными метафорами, частушками про Путина и всем прочим из нашего патриотического арсенала! Он тут же побежит назад!

- Ага... Ну, а вдруг не побежит? Из обычного оружия ты вообще стрелять умеешь?

- Безусловно! Я в с.т.а.л.к.е.р.е. освоил все виды советских винтовок и натовских стволов - от дробовиков до снайперских винтовок. А в контре и баттле круче нашей команды вообще никого нет!

- Ну ладно, спасибо тебе. Не стану больше задерживать, беги домой, а то мамка заругает за то, что домашнее задание не приготовил.

- Не-а, не заругает! Я уже большой, мне 35 лет!

- Надо же... А так и не скажешь... Как, однако, молодит вышиванка, заправленная в трусы... И ура-патриотизм.

Общество Война Вышиватники Диванные войска Патриотизм Россия Самообман Ура-патриоты Шапкозакидательство

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