Война с Россией (репортаж с вышиванкой на шее)

- Скажи, ты ведь не сомневаешься, что Россия хочет напасть?
- Конечно! Не сегодня-завтра! Но мы им покажем! Мы их в бараний рог!..
- Ага, а сам ты оружие держал в руках? В армии служил или в АТО воевал?
- Ну, я сам не стреляю, но я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!
- О, замечательно! А то мне тут говорили, что классика устарела. Оказывается, нет! А подробнее можно?
- Да без проблем! Ты знаешь, скольких врагов я сразил своими комментами на форумах? Тыщщи! Я их уничтожил своим словом! Я их разоружил и просто убил аргументами и картинками!
- Да, вижу, ты просто силач...
- Ага, я такой! Иногда перечитываю свои ответы москалям, и сам себя бояться начинаю - настолько я крут! А представь, что я не один такой - нас миллионы!
- Не сомневаюсь.
- Вот! И как только враг вторгнется на нашу землю, мы немедленно ударим по нему - разрушительными фотошопами, язвительными анекдотами, остроумными метафорами, частушками про Путина и всем прочим из нашего патриотического арсенала! Он тут же побежит назад!
- Ага... Ну, а вдруг не побежит? Из обычного оружия ты вообще стрелять умеешь?
- Безусловно! Я в с.т.а.л.к.е.р.е. освоил все виды советских винтовок и натовских стволов - от дробовиков до снайперских винтовок. А в контре и баттле круче нашей команды вообще никого нет!
- Ну ладно, спасибо тебе. Не стану больше задерживать, беги домой, а то мамка заругает за то, что домашнее задание не приготовил.
- Не-а, не заругает! Я уже большой, мне 35 лет!
- Надо же... А так и не скажешь... Как, однако, молодит вышиванка, заправленная в трусы... И ура-патриотизм.
Вирус чрезвычайно вирулентный в силу того, что распространяется через государственную пропаганду и быстро подхватывается населением, имеющим ослабленный иммунитет к алогичным...
Есть ли разница между поведением зомби в странах, в которых государство регламентирует культуру?...
Ванга ведала, что история циклична, и событиям суждено повторяться через промежутки времени. Достаточно проследить ситуации повторяющиеся каждые 4 года...
Российскую империю ожидает несварение желудка....
Как всегда, Россия "впереди планеты всей"...