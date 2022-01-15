Вікторію Гробову знову до суду Вікторію Гробову знову до суду

13 січня 2022 р. в Сумському окружному суді відкрито провадження у справі 480/13835/21 за позовом Олен ПОПОВОЇ до Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, треті особи: Вікторія ГРОБОВА, Юрій ХАРЛАМОВ про визнання протиправними та незаконними дій та наказу, визнання протиправними та скасування висновку та наказу, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку. Позивачка, Олена ПОПОВА, до свого звільнення, яке вона вважає незаконним, працювала на посаді заступника начальника Департаменту – начальник управління дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, позашкільної і виховної роботи. Нагадаю, що декілька років потому Вікторія ГРОБОВА змінила останню на посаді директора вказаного Департаменту. Шановні громадяни! Мабуть, ви тепер розумієте, які ж взаємовідносини склалися між вказаними особами? І знову чергова справа в суді. Чому чергова? Тому що у 2020 році Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду задовольнила вимоги позивачки Олени ПОПОВОЇ знову до вище вказаних осіб, окрім Юрія ХАРЛАМОВА, та визнав протиправним і скасував наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації про накладення дисциплінарного стягнення. Сподіваюся, що й в «новій» справі суд прийме законне рішення. Яка ж реакція буде керівництва облдержадміністрації та обласної ради стосовно Вікторії ГРОБОВОЇ, якщо суд прийме рішення на користь Олени ПОПОВОЇ, як вважаєте, шановні громадяни? Поділиться своїми думками під цим дописом.