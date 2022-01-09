Залп из шампанского Надеюсь, что вы осведомлены о том, что напиток, который на протяжении последних ста лет у нас называли «шампанским», на самом деле им не является, не был и никогда не будет.

Для не очень знающих немного истории – настоящее шампанское производится только в одной из французских провинций по специальной технологии и всегда стоило очень дорого. «Истинность» этого напитка официально признана миром более ста лет назад, когда было подписано соответствующее международное соглашение. Согласно этому соглашению, все остальные виноградные напитки с пузырьками не имеют права называться шампанским. Конечно, большевики-коммунисты, захватившие тогда власть в России и оккупировавшие Украину, чихать хотели на все эти международные соглашения.

Поэтому наши отцы и деды считали шампанским совсем другой напиток, сделанный в СССР. Следует сказать, что сначала эта подделка была очень похожа на оригинал. Но народ этого не оценил. Поэтому «шампанское» у нас стало «сладким» и «полусладким», а не «сухим» как положено. Делалось это просто – в вино добавляли сахар. Не ждать же несколько лет, чтобы это вино специально перебродило в дубовых бочках! Когда же пришла наша желанная независимость, «шампанское» начали у нас производить цистернами из чего угодно. Ведь народу все равно - чтобы было дешевое и с пузырьками! Лишь в последние годы, когда мы намерены проситься в Евросоюз, ситуация изменилась, и бродяга, называвшаяся «шампанским», исчезла из официальной торговли. Настоящее шампанское в продаже есть, но покупать его жаба душит! Поэтому народ прекрасно обходится более дешевыми итальянскими винами с пузырьками и не занимается. Но это у нас. У соседей-агрессоров все по-другому. Там называть свое вино шампанским запретили… французам из провинции Шампань! Мол, настоящее шампанское делается только в Московии и на оккупированных ею украинских территориях. И что же Франция? Послала тех агрессоров подальше и перестала экспортировать в них шампанское? Уже! Французы вспомнили 1812 год и подчинились безумным требованиям агрессоров. И клеят теперь на шампанское, которое везут туда этикетки с другим названием. Почему так? Где же европейская, извиняюсь, солидарность, где защита законных прав французских виноделов? Там же, где и все остальное, когда дело касается денег! Как живут во Франции и других европейских странах последние полвека? Сначала покупают московский газ, а потом возвращают эти деньги обратно, продавая московитам практически все. Ведь те же ничего делать не умеют! Чем плохо? Тепло, сытно, комфортно, много! Какие там санкции, когда и Франция, и Германия, и остальные европейские страны процветают ныне исключительно благодаря описанному выше бизнесу! Заберите его и останутся эти европейцы такими же, как мы. Хотя они и так уже почти такие. Как и мы, не пьют настоящее шампанское, потому что дорого! В отличие от нас Европу агрессоры обстреливают пока только своим «шампанским». Но успешно, и это не на шутку тревожит…