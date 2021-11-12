12 листопада розпочато інституційний аудит Сумської початкової школи №30 "Унікум" Сумської міської ради

Незалежні освітні експерти:
проводять спостереження за освітнім середовищем;
оцінюють, наскільки діти почуваються у школі вільно та безпечно;
спостерігають за навчальним процесом, вибірково відвідують уроки, при цьому не втручаються в освітній процес;
проводять інтерв’ю із директором та його заступниками;
анкетують вчителів, учнів та їх батьків;
вивчають документацію школи.
За результатами аудиту школа отримає висновки та рекомендації, у яких прописано, що школі вдається добре, а що треба покращити.
Важливо, що рекомендації – це практичні поради, як саме заклад освіти може покращити свою діяльність.
Додатково! Як впровадити у своїй школі ефективну систему самооцінювання, директор може дізнатись у «Абетці для директора». Абетка є, по суті, покроковою інструкцією для керівника закладу з розбудови внутрішньої системи забезпечення якості.
Про школу:
Сумська початкова школа № 30 “Унікум” Сумської міської ради працює у режимі школи повного дня з українською мовою навчання. Усі класи працюють за програмами та підручниками, які мають гриф Міністерства освіти і науки України. Забезпеченість підручниками складала 100%.
У закладі обладнані відповідно до існуючих вимог класні кімнати, спальні, ігрові кімнати, роздягальні. Усі учні класів навчаються у першу зміну. У другу половину дня в школі працюють групи продовженого дня та гуртки різних напрямків. Учні школи 100% забезпечені 3-разовим гарячим харчуванням.
Команда управління Державної служби якості освіти у Сумській області шукає активних та ініціативних молодих людей, які цікавляться державною службою та...