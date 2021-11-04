Дієві заходи примусу вкотре довели свою результативність: боржники сплатили мільйони Робота державних виконавців не дозволяє зухвалості та безвідповідальності деяких громадян порушувати принципи судочинства.

Арешт майна, банківських рахунків, накладення штрафів, обмеження прав, суспільно корисні роботи та навіть кримінальна відповідальність – примусові заходи, котрі застосовуються до боржників під час виконавчого провадження.

Завдяки цьому на теренах Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) з початку 2021 року було закрито понад 167 тисяч виконавчих проваджень та фактично стягнуто близько 537 мільйонів гривень. Зокрема на Полтавщині – майже 69 тисяч виконавчих проваджень та 218 мільйонів гривень, на Сумщині – понад 53 тисячі виконавчих проваджень та близько 148 мільйонів гривень та 171 мільйон гривень було погашено внаслідок закриття 45 тисяч виконавчих проваджень на Чернігівщині.