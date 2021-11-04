Дієві заходи примусу вкотре довели свою результативність: боржники сплатили мільйони

Арешт майна, банківських рахунків, накладення штрафів, обмеження прав, суспільно корисні роботи та навіть кримінальна відповідальність – примусові заходи, котрі застосовуються до боржників під час виконавчого провадження.
Завдяки цьому на теренах Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) з початку 2021 року було закрито понад 167 тисяч виконавчих проваджень та фактично стягнуто близько 537 мільйонів гривень. Зокрема на Полтавщині – майже 69 тисяч виконавчих проваджень та 218 мільйонів гривень, на Сумщині – понад 53 тисячі виконавчих проваджень та близько 148 мільйонів гривень та 171 мільйон гривень було погашено внаслідок закриття 45 тисяч виконавчих проваджень на Чернігівщині.