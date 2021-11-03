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Управління Державної служби якості освіти у Сумській області
Управління Державної служби якості освіти у Сумській області
Вчера 18:45642

В перший четвер листопада відзначається Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти.

Якісна школа — школа, де всі учасники освітнього процесу почуваються безпечно і комфортно, у єдності підтримують одне одного, мають точку опори, можливість проявити себе, впевнені у майбутньому.

Виконати це завдання допоможе “Абетка для директора”, яка доповнена практичним досвідом директорів шкіл, які зробили перші кроки у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а також враховує зміни у законодавстві та результати інституційних аудитів, проведених Державною службою якості освіти протягом 2020-2021 років.

«Очевидно, якщо дитина почувається безпечно в школі закладі освіти, впевнена, що їй завжди допоможуть, вона якнайкраще реалізує свій потенціал», — запевнила Алла РЯБУХА, начальниця управління  Державної служби якості освіти у Сумській області.

Очільниця управління Служби  зауважила, що сьогодні вся освітянська спільнота активно працює над розбудовою якісної школи. І чи не найголовнішою складовою освітнього процесу є створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації . Адже лише за наявності таких умов кожен учень, вчитель зможе успішно навчатися/навчати, самореалізовуватися і при цьому почуватися зручно та захищено.

Абетка для директора: https://sqe.gov.ua/abetka-dlya-dyrektora-2021/

Якшо порушують права вашої дитини - звертайтесь до управління Державної служби якості освіти  у Сумській області (0542) 77-66-10

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Общество #?кістьОсвітиСуми #АбеткаДиректора
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