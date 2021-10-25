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Коновал В'ячеслав
Коновал В'ячеслав
Вчера 22:32327

Чи садовий, чи дачний будинок, але не житловий

Будівництво свого житла та введення його в експлуатацію вимагає не лише знань законодавства, але і практики його застосування, оскільки завжди є ризик потрапити у халепу

Однією із них є проблема «відкладального узаконення», коли оформлення права власності на житловий будинок відбувається після фактичного завершення процесу будівництва.

Як пише «Комунальний Лоєр», у випадках відкладального узаконення БТІ під час технічної інвентаризації за результатом обстеження у паспорт вносить запис не про «житловий будинок», а про «садовий будинок» або «дачний будинок».

Звісно, що обурені громадяни шляхом ініціювання позову змушують БТІ видати паспорт на житловий будинок, але слід зазначити, що закон не на їхньому боці і ось чому.

У своїй діяльності БТІ керуються Інструкцією з інвентаризації об’єктів нерухомого майна (остання редакція Наказу Мінрегіонбуду від 26.07.2018 року №186).

Відповідно до її положень, для проведення технічної інвентаризації та видачі технічного паспорту на житловий будинок громадянину необхідно отримати:

  1. рішення органу місцевого самоврядування про переведення дачного чи садибного будинку, що відповідає нормам, у житловий будинок;
  2. рішення про присвоєння адреси житловому будинку.

Проте, для одержання, наприклад, рішення органу місцевого самоврядування про переведення дачного чи садибного будинку, що відповідає нормам, у житловий будинок доведеться пройти «сім кіл пекла», оскільки згідно Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у житлові будинки, який затверджений Кабінетом Міністрів України від 29.04.2015 року, до заяви про переведення дачного або садового будинку у житловий будинок громадянину необхідно надати органам місцевого самоврядування:

  1. копію документа про право власності на дачний чи садовий будинок, яка засвідчена в установленому порядку;
  2. письмову згоду співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;
  3. звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам за формою.

Єдине «покращення» у цій ситуації – це створення електронного кабінету користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що дозволяє супроводжувати вищезазначені документи до органів місцевого самоврядування у електронній формі.

Детальніше про це читайте у статті «Проблемні аспекти садових (дачних) будинків»

Право Комунальний лоєр Юридичний блог у сфері житлово-комунального господарства та енергетики
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