Чи садовий, чи дачний будинок, але не житловий

Однією із них є проблема «відкладального узаконення», коли оформлення права власності на житловий будинок відбувається після фактичного завершення процесу будівництва.
Як пише «Комунальний Лоєр», у випадках відкладального узаконення БТІ під час технічної інвентаризації за результатом обстеження у паспорт вносить запис не про «житловий будинок», а про «садовий будинок» або «дачний будинок».
Звісно, що обурені громадяни шляхом ініціювання позову змушують БТІ видати паспорт на житловий будинок, але слід зазначити, що закон не на їхньому боці і ось чому.
У своїй діяльності БТІ керуються Інструкцією з інвентаризації об’єктів нерухомого майна (остання редакція Наказу Мінрегіонбуду від 26.07.2018 року №186).
Відповідно до її положень, для проведення технічної інвентаризації та видачі технічного паспорту на житловий будинок громадянину необхідно отримати:
Проте, для одержання, наприклад, рішення органу місцевого самоврядування про переведення дачного чи садибного будинку, що відповідає нормам, у житловий будинок доведеться пройти «сім кіл пекла», оскільки згідно Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у житлові будинки, який затверджений Кабінетом Міністрів України від 29.04.2015 року, до заяви про переведення дачного або садового будинку у житловий будинок громадянину необхідно надати органам місцевого самоврядування:
Єдине «покращення» у цій ситуації – це створення електронного кабінету користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що дозволяє супроводжувати вищезазначені документи до органів місцевого самоврядування у електронній формі.
Детальніше про це читайте у статті «Проблемні аспекти садових (дачних) будинків»
Неможливе стає можливим. Щоб приватизувати службову квартиру достатньо її вивести із правового режиму «службової»...
Дуже часто виникають ситуації, коли громадянам під час спадкування майна доводиться «дооформляти» право власності житлове приміщення, відомості про яке відсутнє...
Ні для кого не є секретом, що процес заскління балкону громадянами у багатоквартирних будинків відбувається без дозвільно-декларативних документів...
Засмічений каналізаційний колектор – одна із серйозних міських бід.
Часом буває, що внаслідок аварії каналізаційні стоки безперебійно ллються під...
У під’їздах, біля багатоквартирних будинків, біля приватних обійсть, можна спостерігати за інформаційними повідомленнями від органів місцевої влади, виконавців послуг із...