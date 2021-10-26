Законопроєкт 6062 — загроза для добробуту кожної громади Асоціація міст України звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо необхідності внесення змін в законопроєкт 6062.

20 жовтня Верховна Рада України заслухала питання проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» №6062 від 15.09.2021, поданого Кабінетом Міністрів України разом із проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» №6000 від 15.09.2021. За результатами обговорення Парламент прийняв рішення зняти з розгляду урядовий Законопроект №6062. Законопроект №6062 продовжує знаходитись в Парламенті і може бути винесений на розгляд Парламенту для прийняття рішення вже на найближчому пленарному засіданні ради.

Асоціація міст України у своєму експертному висновку, спрямованому до профільного парламентського Комітету, надала ряд зауважень та пропозиції щодо Законопроекту №6062 і відзначила, що законопроект потребує доопрацювання.

АМУ звернула увагу на таке:

- необхідність зарахування до бюджетів місцевого самоврядування 65% ПДФО;

- застереження щодо ліквідації бюджету розвитку місцевих бюджетів;

- неприпустимість вилучення до держбюджету залишків освітньої субвенції;

- негативні наслідки втручання держави у самостійність місцевого самоврядування шляхом розширення контрольних функцій Мінфіну та МДА, зокрема в частині зупинення рішення місцевої ради про бюджет;

- врегулювання питання заборгованості за середньостроковими позиками, що склалася у 2009–2014 роках, виключно у законодавчий спосіб; неприпустимості зарахування до держбюджету коштів від продажу комунального майна.

Асоціація міст України сподівається, що законопроект №6062 буде доопрацьований у Бюджетному комітеті і усі зауваження АМУ будуть враховані.

За матеріалами сайту Асоціації міст України