Законопроєкт 6062 — загроза для добробуту кожної громади

20 жовтня Верховна Рада України заслухала питання проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» №6062 від 15.09.2021, поданого Кабінетом Міністрів України разом із проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» №6000 від 15.09.2021. За результатами обговорення Парламент прийняв рішення зняти з розгляду урядовий Законопроект №6062. Законопроект №6062 продовжує знаходитись в Парламенті і може бути винесений на розгляд Парламенту для прийняття рішення вже на найближчому пленарному засіданні ради.
Асоціація міст України у своєму експертному висновку, спрямованому до профільного парламентського Комітету, надала ряд зауважень та пропозиції щодо Законопроекту №6062 і відзначила, що законопроект потребує доопрацювання.
АМУ звернула увагу на таке:
- необхідність зарахування до бюджетів місцевого самоврядування 65% ПДФО;
- застереження щодо ліквідації бюджету розвитку місцевих бюджетів;
- неприпустимість вилучення до держбюджету залишків освітньої субвенції;
- негативні наслідки втручання держави у самостійність місцевого самоврядування шляхом розширення контрольних функцій Мінфіну та МДА, зокрема в частині зупинення рішення місцевої ради про бюджет;
- врегулювання питання заборгованості за середньостроковими позиками, що склалася у 2009–2014 роках, виключно у законодавчий спосіб; неприпустимості зарахування до держбюджету коштів від продажу комунального майна.
Асоціація міст України сподівається, що законопроект №6062 буде доопрацьований у Бюджетному комітеті і усі зауваження АМУ будуть враховані.
За матеріалами сайту Асоціації міст України
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