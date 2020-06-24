Чи бояться Андрія Деркача в Глухові? Про санкції, про "Почесний громадянин Глухова"

Щойно отримав відповідь за підписом секретаря Глухівської міської ради Людмили ВАСЯНОВИЧ.

У відповіді пані Людмила зазначає, що заходи щодо позбавлення Деркача Андрія Леонідовича звання «Почесний громадянин України» не вживалися у зв’язку з тим, що в Указі Президента України від 21.08.2021, яким застосовані санкції стосовно Деркача А.Л., відсутнє чітке визначення поняття «інші форми відзначення». Й надалі у відповіді зазначено, що відсутність чіткого визначення вказаного поняття унеможливлює правомірність віднесення звання «Почесний громадянин Глухова» до однієї з інших форм відзначень.

Щось не можу я второпати: яке має відношення Андрій ДЕРКАЧ до звання «Почесний громадянин України»? Я такого звання ніде не зустрічав. Хоча… Може вже у Глухові таке звання заснували, як гадаєте? Може Людмила ВАСЯНОВИЧ «підмахнула» відповідь зовсім її не читаючи? Аби що відповісти, тільки не вживати будь-яких дій стосовно Андрія ДЕРКАЧА, бо він цього не подарує і суворо покарає "за нєпослушаніє"?.. Невже виконання наказів керівників вищих органів управління держави не таке важливе, ніж вплив народного депутата?

Глухівчани ходять центром міста і дивляться на дошку Почесних містян, де красується на фото Андрій ДЕРКАЧ серед інших почесних громадян міста Глухів. Що не кажіть і не пишіть, а питання по Андрію ДЕРКАЧУ стосовно позбавлення звання «Почесний громадянин Глухова» чи «Почесний громадянин України» (?) й досі є не вирішеним.

Поділіться своїми роздумами щодо цієї теми, шановні громадяни.