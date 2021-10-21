Управління Державної служби якості освіти у Сумській області запрошує молодь на стажування

Що ми пропонуємо:
можливість стажування у відділі інституційного аудиту та відділі взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю тривалістю від 1 до 6 місяців;
знайомство з системою забезпечення якості освіти;
дружній колектив та підтримку;
нові навички та знання;
можливість гнучкого графіку стажування;
довідку про результати стажування.
Якщо Вас зацікавила ця можливість, заповнюйте резюме (анкету) за формою та заяву і надсилайте на електронну адресу sumy@sqe.gov.ua
Вимоги до кандидата:
громадянство України;
вільне володіння українською мовою;
наявність освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче молодшого бакалавра;
вік до 35 років;
не державний службовець.
За додатковою інформацією звертайтеся до головного спеціаліста з питань персоналу Оксана Лашутко за тел. (0542) 77 66 10
Запрошуємо до нашої команди!
Посилання на форму заяви та резюме: https://drive.google.com/drive/folders/1UzjbwmD7yfGWMT1khvkJgGpioVKygNlE