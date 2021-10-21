Управління Державної служби якості освіти у Сумській області запрошує молодь на стажування Команда управління Державної служби якості освіти у Сумській області шукає активних та ініціативних молодих людей, які цікавляться державною службою та хочуть ознайомитися з діяльністю нашого Управління.

Що ми пропонуємо:

можливість стажування у відділі інституційного аудиту та відділі взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю тривалістю від 1 до 6 місяців;

знайомство з системою забезпечення якості освіти;

дружній колектив та підтримку;

нові навички та знання;

можливість гнучкого графіку стажування;

довідку про результати стажування.

Якщо Вас зацікавила ця можливість, заповнюйте резюме (анкету) за формою та заяву і надсилайте на електронну адресу sumy@sqe.gov.ua

Вимоги до кандидата:

громадянство України;

вільне володіння українською мовою;

наявність освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче молодшого бакалавра;

вік до 35 років;

не державний службовець.

За додатковою інформацією звертайтеся до головного спеціаліста з питань персоналу Оксана Лашутко за тел. (0542) 77 66 10

Запрошуємо до нашої команди!

Посилання на форму заяви та резюме: https://drive.google.com/drive/folders/1UzjbwmD7yfGWMT1khvkJgGpioVKygNlE