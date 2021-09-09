Завтра судитимуть Миколу Ногу Завтра судитимуть Миколу Ногу

Завтра, 22 жовтня 2021 р. в Шосткинському міськрайонному суді Сумської області, під головуванням судді Олени ЄВДОКІМОВОЇ о 10.00 год. (справа №589/3542/21) та о 14.00 год. (справа №589/3542/21) відбудеться розгляд справ про корупцію, стосовно Миколи НОГИ, міського голови м. Шостки.

Нагадаю, що Миколу НОГУ притягують до адміністративної відповідальності за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів (ч. 1 ст. 172-7 КУпАП).

За вказане корупційне правопорушення передбачений штраф від 1700 до 3400 гривень.

Обидві справи транслюватимуться в онлайн режимі на офіційному сайті Судової влади України.

Про перебіг цих справ можна подивитися за посиланням:

10.00 год. https://www.youtube.com/watch?v=ZzYE8GJU35I

14.00 год. https://www.youtube.com/watch?v=yP6GDo90XxQ