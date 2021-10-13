Крадіжка лісу на Шосткинщині Крадіжка лісу на Шосткинщині

12 жовтня 2021 року о 22.05 год в смт Вороніж працівники групи реагування патрульної поліції Шосткинського районного управління поліції зупинили вантажний автомобіль ЗИЛ-131 під керуванням чоловіка 1988 р.н., який без відповідних документів перевозив 7 куб.м деревини породи сосна.

Про це повідомив Володимир КРУПЕЦЬКИХ, керівник пресслужби ГУНП в Сумській області.

Автомобіль з деревиною вилучено та поставлено на штрафмайданчик.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).

В рамках відкритого кримінального провадження працівники поліції з’ясовують походження деревини та перевіряють усі документи.

З власних джерел стало відомо, що документи на деревину можливо підробні, тому що керівник одного із лісгоспів спростував їх видачу, заявивши про крадіжку лісу.

Є сподівання, що буде проведено об’єктивне розслідування крадіжки лісу й автомобіль з лісом ще довго стоятиме на штрафмайданчику.

Також сподіваюся на те, що прокуратура не буде осторонь цієї справи, а буде «государевим оком» та в рамках чинного законодавства здійснювати належне процесуальне керівництво розслідуванням цієї справи.

Як гадаєте, шановні громадяни коли ж на шосткинщині закінчиться лісовий «беспредєл»?

Фото з Інтернету