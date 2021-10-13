Блоги

В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 15:35893

Крадіжка лісу на Шосткинщині

Крадіжка лісу на Шосткинщині

12 жовтня 2021 року о 22.05 год в смт Вороніж працівники групи реагування патрульної поліції Шосткинського районного управління поліції зупинили вантажний автомобіль ЗИЛ-131 під керуванням чоловіка 1988 р.н., який без відповідних документів перевозив 7 куб.м деревини породи сосна.

Про це повідомив Володимир КРУПЕЦЬКИХ, керівник пресслужби ГУНП в Сумській області.

Автомобіль з деревиною вилучено та поставлено на штрафмайданчик.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).

В рамках відкритого кримінального провадження працівники поліції з’ясовують походження деревини та перевіряють усі документи.

З власних джерел стало відомо, що документи на деревину можливо підробні, тому що керівник одного із лісгоспів спростував їх видачу, заявивши про крадіжку лісу.

Є сподівання, що буде проведено об’єктивне розслідування крадіжки лісу й автомобіль з лісом ще довго стоятиме на штрафмайданчику.

Також сподіваюся на те, що прокуратура не буде осторонь цієї справи, а буде «государевим оком» та в рамках чинного законодавства здійснювати належне процесуальне керівництво розслідуванням цієї справи.

Як гадаєте, шановні громадяни коли ж на шосткинщині закінчиться лісовий «беспредєл»?

Фото з Інтернету

Фото
Общество Сумщина Шостка крадіжка лісу
view counter
view counter
view counter
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.