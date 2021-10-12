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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 16:32660

На Сумщині торгують «лівими» цигарками

Як у Шостці торгують «лівими» цигарками

В Шостці, що на Сумщині, торгують цигарками з лотка, наче бабця насінням, на яких відсутні акцизні марки. І все це відбувається на очах у перехожих, навпроти магазину «Оксана», що на Свободи, 27. Й головне – що торгівля з лотка відбувається біля Центру естетичного виховання «Юність». Мабуть, для того, щоб вихованці після занять не довго шукали цигарку.

13 жовтня 2021 р. поліція вчасно відреагувала на торгівлю з лотка цигарками, затримала торговку й вилучила цигарки без акцизних марок. Долю торговки й цигарок вирішуватиме суд.

Хіба в Шостці тільки з лотка торгують «лівими» цигарками? Звісно, що ні. На «Шосткинському ринку» по Свободи, 16, неподалік від молочного павільйону розташований кіоск, в якому теж здійснюють торгівлю цигарками, без відповідної ліцензії. Продавець, який назвався Сергієм Миколайовичем повідомив, що ліцензія є, але в кіоску її немає. Окрім цього, в цьому кіоску я не побачив й контрольно-касового апарату.

Прикро те, що працівники поліції на виклик про торгівлю цигарками з кіоску, зовсім не відреагували.

Скажете, що це не дивно? Мабуть. Тому що злі язики брешуть, що нібито ноги до цих цигарок «ростуть» від поліції. Точніше, від працівника, якого нещодавно «прибрали» з Шостки до Глухова.

Як торгують цигарками в Шостці дивиться у відеосюжеті за посиланням https://youtu.be/g7fdx2PY2SY.

Общество Сумщина Шостка торгівля цигарками
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