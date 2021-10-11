Розпочався інституційний аудит у державному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» Інституційний аудит – це зовнішнє оцінювання роботи школи, під час якого незалежні експерти оцінюють освітні та управлінські процеси.

Аудит покликаний не карати, а підтримати школи та показати їм, як стати кращими. Це новий формат співпраці на місцевому та національному рівнях, який є запорукою майбутнього вдосконалення української освіти. Інституційний аудит у ДЕРЖАВНИОМУ ЛІЦЕЇ-ІНТЕРНАТІ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ «КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС» ІМЕНІ І.Г. ХАРИТОНЕНКА прводиться за ініціативи засновника - Державної прикордонної служби України. Проводять інституційний аудит представники Державної служби якості освіти та незалежні освітні експерти, серед яких педагоги, методисти, директори та заступники директорів шкіл. Інституційний аудит оцінює роботу школи за чотирма напрямами:

1. Освітнє середовище (наскільки учням безпечно й комфортно у школі, який в закладі мікроклімат, чи створені комфортні умови для вчителів, як організоване харчування, як облаштовані навчальні кабінети, яке в них є обладнання для навчання учнів та роботи вчителів, яке середовище у школі під час перерв, як учні взаємодіють між собою та з вчителем, чи вільне освітнє середовище школи від будь-яких форм насильства, булінгу та дискримінації, чи дотримуються учасники освітнього процесу принципів академічної доброчесності, чи створене у школі інклюзивне освітнє середовище тощо).

2. Система оцінювання учнів (як вчителі оцінюють навчальні досягнення учнів, чи застосовують формувальне оцінювання, наскільки система оцінювання прозора і зрозуміла учням, чи вона допомагає учням робити висновки та покращувати свої результати у майбутньому).

3. Педагогічна діяльність (як вчителі працюють з аудиторією на уроках, чи застосовують учителі компетентнісний підхід у навчанні, чи вчителі адаптували свою роботу в умовах пандемії коронавірусу, як вони проводять навчання дистанційно, як учителі налагоджують комунікацію та співпрацю з учнями, чи вчителі займаються власним професійним розвитком тощо).

4. Управлінські процеси (як налагоджені управлінські та адміністративні процеси в школі, наскільки управлінські рішення сприяють покращенню якості освітньої діяльності в закладі, як директор займається розвитком школи, чи розбудована у школі внутрішня система забезпечення якості освіти, наскільки вона є ефективною).

Етап роботи експертів у закладі триває до 10 робочих днів.

Під час проведення інституційного аудиту освітні експерти звертатимуть увагу на сильні сторони школи та успішні аспекти її діяльності (що організовано добре, які інноваційні підходи застосовані), а також і на ті аспекти, що вдаються гірше і де діяльність школи потребує вдосконалення. Кожен освітній експерт має власні моніторингові листи, у яких фіксує всі ці аспекти і за підсумками аудиту, використовуючи ці нотатки, готує аналітичну довідку.

Додатково: Як впровадити у своїй школі ефективну систему самооцінювання, директор може дізнатись у «Абетці для директора». Абетка є, по суті, покроковою інструкцією для керівника закладу з розбудови внутрішньої системи забезпечення якості.