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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 12:33437

Чи притягнуть на Сумщині місцевих посадовців до відповідальності?

За порушення строків розгляду депутатських звернень - до відповідальності

У попередній публікації я наголошував про те, що в Шостці, що на Сумщині посадовці міської ради не своєчасно реагують на депутатські звернення (http://surl.li/ajxnz).

І ось вчора, 11 жовтня поточного року, довгоочікувана відповідь з міської ради надійшла, хоча із порушенням строку розгляду депутатських звернень.

Вважаю, що громада повинна реагувати на неналежне виконання посадовцями міської ради своїх посадових обов’язків.

З цією метою звернувся на адресу міського голови міста Шостки Миколи НОГИ з відповідною заявою, в якій просив оголосити кожному догану Ольги ТКАЧЕНКО, в.о. заступника міського голови та Сергію ШКАРІНУ, начальнику УЖКГ міської ради.

Підстава: порушення вказаними посадовцями міської ради вимог, які викладені у ст.8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», де зазначено що основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування є: додержання Конституції і законів України…

Сподіваюся, що Микола НОГА відреагує згідно чинного законодавства та оголосить догану вказаним працівникам, щоб іншим було не повадно.

Як гадаєте, з цього приводу, шановні громадяни?

Общество Сумщина Шостка міська влада
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