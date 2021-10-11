Популярність української мови стрімко зростає: 50,8% українців говорять рідною мовою

З часів незалежності помітно зріс відсоток тих, хто спілкується українською мовою у побуті – з 36,8% до 50,8%, такі дані оприлюднили в інституті соціології НАН України.

Так, за даними соцдосліджень до прикладу популярність російської впала після Революції гідності. Водночас кількість тих, хто спілкується і українською, і російською, є доволі нестабільною. Відповідну інфографіку оприлюднив портал Слово і Діло.

У 2020 році російською у побуті спілкувалося 27,6% населення, обидві мови використовували 21,3%.

У 1992 році російською у побуті розмовляло 29% опитаних. Однак до 2013 року прихильників російської мови було понад 37%, а потім показник знову знизився.

Поширеність української мови у побуті зростала після 2013 року, що, імовірно, пов’язано з початком російської агресії.

Більш нестабільною є динаміка серед тих, хто розмовляє і українською, і російською. У 1992 році до такого населення відносило себе 32% опитаних. До 2008 року цей показник переважно зменшувався – до 19,9%, але вже до 2015 року знову зріс – до 30,4%.

У 2020 році іншою мовою, окрім російської чи української, спілкувалося лише 0,3% опитаних. Загалом, найвищим цей показник був у 1992 році – 2,2%, надалі ще кілька разів перевищував 1%.