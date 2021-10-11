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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
11.10.2021 11:33915

Субсидія vs аліменти: як щомісячний платіж впливає на державну пільгу сумчан

Щорічно на житлову субсидію розраховує чимала кількість громадян, проте щоб отримати пільгу, їм потрібно дотриматися визначених у законодавстві критерій, зокрема не мати аліментної заборгованості. Дане застереження передбачене Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14.08.2019 року № 807.

Відтак, згідно з положеннями цього нормативно-правового акту, субсидія не надається, якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників (https://erb.minjust.gov.ua), мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці. Проте ця норма має своє виключення та не стосується осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою.

До речі, станом на 1 жовтня 2021 року у Єдиному реєстрі боржників нараховується понад 17 тисяч прізвищ батьків, котрі систематично нехтували виконанням свого обов’язку, зокрема на Полтавщині – понад 8 тисяч, на Сумщині – майже 5 тисяч та  більше як 4 неплатників у Чернігівському регіоні.

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