Субсидія vs аліменти: як щомісячний платіж впливає на державну пільгу сумчан

Відтак, згідно з положеннями цього нормативно-правового акту, субсидія не надається, якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників (https://erb.minjust.gov.ua), мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці. Проте ця норма має своє виключення та не стосується осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою.
До речі, станом на 1 жовтня 2021 року у Єдиному реєстрі боржників нараховується понад 17 тисяч прізвищ батьків, котрі систематично нехтували виконанням свого обов’язку, зокрема на Полтавщині – понад 8 тисяч, на Сумщині – майже 5 тисяч та більше як 4 неплатників у Чернігівському регіоні.