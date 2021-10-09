На Сумщині нагородили медаллю «Ушинський К.Д.» Про нагородження медаллю "Ушинський К.Д." директора Шосткинського центру ПТО (у минулому - ПТУ-13)

Наприкінці вересня поточного року в Шостці, що на Сумщині, під час святкування 50-річного ювілею з дня створення ДНЗ «Шосткинський центр ПТО» (у минулому – ПТУ-13), нагородили медаллю «Ушинський К.Д.», директора закладу освіти Тетяну ЛАЗАРЄВУ.

Цією ж відомчою відзнакою також було нагороджено Олександра АНДРУСЕНКА, кандидата технічних наук, викладача Шосткинського інституту СумДУ.

Можна лише привітати з отриманням відомчої нагороди.

Що ж це за нагорода, кого нагороджують та на підставі чого?

На сайті державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України є Положення про медаль «Ушинський К.Д.».

В Положенні зазначено, що медаль Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» є відомчою відзнакою, якою відзначаються педагоги, вчені, організатори освіти, бібліотекарі освітянських бібліотек України, громадські діячі, політики та інші за значні досягнення в галузі педагогічної і психологічної наук, особистий внесок у розвиток української освіти.

Клопотання щодо відзначення медаллю “Ушинський К.Д.” ініціюється президентом Академії, першим віцепрезидентом, головним вченим секретарем, відділеннями Академії, науковими установами, навчальними закладами.

До клопотання додається довідка, в якій висвітлено здобутки особи, що є підставою для порушення клопотання про нагородження.

Рішення про нагородження медаллю «Ушинський К. Д.» приймає Президія Академії. Воно публікується в «Педагогічній газеті».

Національна академія педагогічних наук України на запит на публічну інформацію надала копію клопотання міського голови Шостки Миколи НОГИ від 27 серпня 2020 р. та постанову Президії НАПН України від 17 вересня 2020 р.

З отриманих матеріалів встановлено, що клопотання про нагородження вказаних осіб медаллю «Ушинський К.Д.», всупереч Положенню, порушував міський голова Шостки Микола НОГА без додавання довідки, в якій висвітлено здобутки особи, що є підставою для порушення клопотання про нагородження.

На жаль, у Положенні не вказано, що подавати клопотання може міський голова. Тим паче, що ще й без додавання до клопотання довідки в якій висвітлено здобутки особи, стосовно якої клопоче мер міста Шостки Микола НОГА.

У клопотанні мера як і в постанові Президії НАПН України зазначена одна підстава для нагородження – це з нагоди святкування Дня міста (03.09.2020).

Як то кажуть, не пройшов і рік, як нагорода знайшла «своїх героїв».

Як гадаєте, за які ж такі значні досягнення в галузі педагогічної і психологічної наук, особистий внесок у розвиток української освіти було нагороджено директора ДНЗ «Шосткинський центр ПТО» Тетяну ЛАЗАРЄВУ?

Хіба можна порівняти здобутки когось іншого з досягненнями кандидата технічних наук, викладача Шосткинського інституту СумДУ Олександра АНДРУСЕНКА, який є автором багатьох технічних розробок для нашого міста?

Невже спаплюжили статус медалі «Ушинський К.Д.», нагороджуючи «з нагоди святкування Дня міста»?

Як гадаєте, шановні громадяни?