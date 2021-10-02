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Коновал В'ячеслав
Коновал В'ячеслав
09.10.2021 20:321013

Алгоритм для проведення реконструкції балкону

Ні для кого не є секретом, що процес заскління балкону громадянами у багатоквартирних будинків відбувається без дозвільно-декларативних документів

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», законодавство у сфері будівельної діяльності та благоустрою виходить із того, що під «реконструкцією балкону» варто розуміти збільшення площі балкону, облаштування металевих або іншого роду кріплень, що тягне за собою втручання у несучі та огороджувальні конструкції вздовж фасадної стіни квартири багатоквартирного будинку.

Крім того, згідно листа Мінрегіонбуду від 20.12.2010 р. № 22-22/3622/0/6-10 «Щодо тлумачення деяких термінів нормативних документів» несучі конструкції сприймають як основні навантаження (власну масу, масу устаткування, людей, снігу, напір вітру, тиск ґрунту на підземні частини будинку або споруди тощо) і передають їх на основу, а огороджувальні конструкції – це будівельні конструкції, що обмежують об`єм будівлі або споруди та призначені для захисту приміщень від температурних дій, вітру, вологи, шуму, радіації тощо.

Внаслідок проведеної реконструкції балкону змінюються його геометричні форми та зовнішній фасад будинку, який було спроектовано за певними архітектурно-планувальними завданнями, що складають єдиний системний характер для всього будинку.

Власне «зміна фасаду» і є червоним маятником для відділів та інспекцій з питань благоустрою. Зміна фасаду будинку – це привід для їхнього звернення до суду із позовом щодо приведення балкону у стан, який існував до здійснення самочинного будівництва.

Вкотре зазначу, що самочинне збільшення балкону та влаштування прибудови до фасадної стіни квартири, яке проведене без декларативно-дозвільних документів не відповідає чинним будівельним нормам і вважається порушенням.

У той час, чіткого перегляду дозвільних документів для реконструкції балкону у законодавстві не визначено.

Враховуючи вищезазначене, наводжу перелік дозвільно-декларативних документів, що необхідні для реконструкції балкону:

  1. паспорт опорядження фасаду і його реєстрація;
  2. вихідні дані (технічне завдання або проект) на реконструкцію. Іноді вони мають найменування «містобудівні обмеження»;
  3. згода всіх співвласників будинку на реконструкцію балкону;
  4. згода управляючої компанії або балансоутримувача будинку на реконструкцію балкону;
  5. договір оренди землі (якщо прибудова до балкону здійснюється на першому поверсі багатоквартирного будинку);
  6. повідомлення державних органів архітектурного нагляду про початок проведення реконструкції балкону, оскільки реконструкція балкону є незначною за класом наслідків відповідальності;
  7. погодження відділів архітектури про втручання у фасад будинку;
  8. погодження відділів (департаментів) охорони культурної спадщини міськради або держадміністрацій (якщо будинок охороняється як архітектурна пам’ятка).

Детальніше про це читайте у статті «Як правильно здійснити реконструкції балкону?»

Право Комунальний лоєр Коновал В'ячеслав Іванович Юридичний блог у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг
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