Депутатське звернення: чи вчасно посадовці міста Шостки реагують на них? Як реагують на депутатські звернення посадовці Шосткинської громади

В Шостці, що на Сумщині, трапляються випадки, коли посадовці Шосткинської ОТГ не вчасно реагують на депутатські звернення, в яких викладені питання, які зачіпають інтереси виборців.

Приведу приклад.

Наприкінці вересня поточного року надав письмове звернення депутату Шосткинської міської ради від «Слуги народу» Наталії ХУКАЛЕНКО. У своєму зверненні порушив питання про відновлення освітлення прибудинкової території в будинку, в якому проживаю та поруч з яким знаходиться дитячий садочок.

Депутат відразу відреагувала та направила своє депутатське звернення з цього приводу, на ім'я Миколи НОГИ, очільника шосткинської громади, для вирішення порушених у зверненні питань.

У понеділок, 04 жовтня 2021 р. сплив 10-денний термін, встановлений Законом для вирішення депутатського звернення. Проте, зі слів депутата Наталії ХУКАЛЕНКО, вона відповідь так і не отримала.

Станом на 09 жовтня 2021 р. відповіді ще немає.

Депутат місцевої ради - представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу (ст. 2 Закону України « Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 року № 93-IV).

В цій же статті також зазначено, що депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

В ст. 11 вказаного Закону визначені права депутата місцевої ради, серед яких він має право порушувати перед органами і організаціями, передбаченими пунктом 1 частини першої цієї статті, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення.

Одним із прав є депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції (ст. 13 Закону).

В цій же статті зазначено про обов’язок органів місцевого самоврядування у десятиденний строк розглянути порушене депутатом питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк, про що письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Чому і хто із посадовців шосткинської громади зволікає з наданням відповіді депутату Наталії ХУКАЛЕНКО? Хіба посадовці не обізнані, що повинні дотримуватися чинного законодавства у своїй діяльності?

Хм.. Мабуть, шосткинські посадовці на чолі з Миколою НОГОЮ забули, що за перешкоджання депутату місцевої ради у здійсненні ним депутатських повноважень, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 351 Кримінального кодексу України?

Пропоную депутату Шосткинської міської ради від «Слуги народу» Наталії ХУКАЛЕНКО звернутися до прокуратури з заявою про внесення відомостей до ЄРДР про вчинення посадовими особами шосткинської громади кримінального правопорушення, передбаченого ст. 351 Кримінального кодексу України (Перешкоджання діяльності депутата місцевої ради).

Статус депутата місцевої ради влада повинна поважати, а не ігнорувати його.

Ви як гадаєте, шановні громадяни?