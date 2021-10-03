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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 07:11571

Бла-бла-бла по-шосткинськи?

Бла-бла-бла по-шосткинськи?

Наближається опалювальний сезон, який прогнозують складним в Україні.
Не оминає він і місто Шостку, що на Сумщині.

Серед мешканців міста, особливо тих, які проживають у мікрорайоні «Капсюль», лунають чутки про теплопостачальну організацію, що буде їх опалювати у наступному опалювальному сезоні.

Нагадаю, що торік восени стосовно ТОВ «Шостка-тепло», яке протягом тривалого часу опалювало цей мікрорайон, розпочато процедуру банкрутства. Про це є відповідні рішення Господарського суду Сумської області.

У зв’язку з оголошенням банкрутом ТОВ «Шостка-тепло» відбувся аукціон щодо продажу належного ТОВ майна, який виграло Приватне підприємство «Ельбрус-Північ» (код 43677884).

Згідно з даними youcontrol.com.ua/ru/ засновником та бенефіціаром ПП «Ельбрус Північ» є Романько Олексій Вікторович, керівник – Шосталь Олександр Олександрович.

Під час електронних торгів з купівлі ТОВ «Шостка-тепло» директором була Кондратьєва Ірина Володимирівна.

Олексій РОМАНЬКО зараз є депутатом Сумської обласної ради від політичної
партії «Слуга народу».

Ірина КОНДРАТЬЄВА – депутат Шосткинської міської ради від цієї політсили.

Проте, сподівання «капсюльчан» не були марними і знову, як і у попередні роки, опалювати їх домівки буде ТОВ «Шостка-тепло». Про це є рішення Господарського суду Сумської області від 29.09.2021 р.
(https://reyestr.court.gov.ua/Review/99963457)

Ось що зазначено у рішенні суду:

«Станом на день розгляду заяви Приватне підприємство “ЕЛЬБРУС ПІВНІЧ” не має дозвільних документів на виробництво та транспортування теплової енергії (ліцензії на опалення з котла зі спалення лісових відходів), у зв`язку з чим питання своєчасного забезпечення споживачів мікрорайону “Капсуль” м. Шостка послугами з постачання теплової енергії, зокрема, в опалювальному сезоні 2021-2022 р.р. є неможливим.

У зв`язку з тим, що майно ТОВ “Шостка-тепло” відсутні всі необхідні документи для забезпечення теплом мікрорайону м. Шостка та з метою недопущення порушень законодавства України, для забезпечення теплом споживачів (у тому числі об`єкти соціальної сфери), забезпечення збереження майна банкрута (підтримання) у належному стані, просить надати дозвіл ТОВ “Шостка - тепло” забезпечити тепловою енергією в сезоні 2021-2022 р.р. мікрорайон “Капсуль” та вчинити для цього всі необхідні дії.

27.09.2021 до суду надійшов лист Виконавчого комітету Шосткинської міської ради (вх.№8315/21), в якому зазначено, що Шосткинська міська рада підтримує заяву ліквідатора ТОВ “Шостка-тепло” та просить суд врахувати соціальну важливість питання та задовольнити заяву ліквідатора».

Вердикт суду: Надати дозвіл ТОВ “Шостка-тепло” (41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Орджонікідзе, 3, код ЄДРПОУ 32478934) забезпечити тепловою енергією в опалювальному сезоні 2021-2022 р.р. мікрорайон “Капсуль” м. Шостка Сумської області та вчинити для цього всі необхідні дії».

Що вийшло? ПП «Ельбрус Північ» придбало майно ТОВ «Шостка-тепло» і до тями його не довело? Чому виникла проблема з опаленням «капсюльчан», яку прийшлося розв’язувати у суді?

Може це сталося з-за того, як злі язики брешуть, що керівництво ПП «Ельбрус Північ» «безруке» та «без мізків»? Ви як гадаєте?

Общество Сумщина Шостка опалення
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