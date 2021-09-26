Хто ж буде виконувати санкції РНБО? Хто ж буде виконувати санкції РНБО?

21 серпня 2021 р. Президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ підписав свій Указ №378/2021, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», стосовно народного депутата України Деркача Андрія Леонідовича.

Відповідно до підпункту 12 пункту 1 додатку № 1 до вказаного Указу стосовно Андрія ДЕРКАЧА вжиті обмежувальні заходи, як позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

Нагадаю, що Андрій ДЕРКАЧ є Почесним громадянином Глухова.

Хіба Почесний громадянин Глухова не належить до інших форм відзначення, про що йдеться в Указі Президента України?

З цією метою запитав про це у Надії ВАЙЛО, Глухівського міського голови, яка відповіла, що оскільки в Указі Президента України від 21 серпня 2021 року відсутня деталізація інших форм відзначень, на даний час Андрій ДЕРКАЧ є Почесним громадянином Глухова.

Якась маячня, як гадаєте?

Хто ж і як буде виконувати санкції стосовно Андрія ДЕРКАЧА, а також чи дійсно звання «Почесний громадянин Глухова» не належить до інших форм відзначення, і про яку можливу деталізацію в Указі Президента України повідомила Глухівський міський голова у своїй відповіді, для цього звернувся до Офісу Президента України та до РНБО. Далі буде…