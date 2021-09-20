Світлана Стенько: Рішення суду набирає законної сили Світлана Стенько: Рішення суду набирає законної сили

У попередніх своїх публікаціях я зазначав про те, що на розгляді в Шосткинському міськрайонному суді Сумської області перебувала цивільна справа за позовом прокурора в інтересах Сумської обласної ради про стягнення зі Світлани СТЕНЬКО, директора обласного діагностичного центру в місті Шостка, завданої нею майнову шкоду державі під час незаконного звільнення працівника з роботи у 2017 році.

У червні поточного року суддя Шосткинського міськрайонного суду Олена ЄВДОКІМОВА задовольнила у повному обсязі позов прокурора в інтересах Сумської обласної ради, яким стягнула зі Світлани СТЕНЬКО на користь КНП СОР «Обласний діагностичний центр у м. Шостка» матеріальну шкоду у розмірі 9399,60 грн, та на користь Шосткинської окружної прокуратури понесені судові витрати у вигляді судового збору у розмірі 1762,00 грн. (https://reyestr.court.gov.ua/Review/98161493).

На час виходу публікації, згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, це рішення ще не набрало законної сили. Чекаємо, коли сплине строк на його оскарження.