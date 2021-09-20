Мегавселенная 21 Новое о старом

1. Все видимые, а также определяемые косвенным способом объекты в Мегавселенной являются фотооптическими информационными системами (ФОИС).

2 (см. фото 1). Каждый ФОИС от простого до сложного имеет свои опорные метки в толще эфирной «кинопленки», которые активизируются в точке визуализации и воспринимаются зрителем как образы в соответствии с МЛК (математически-логистической конструкцией), которая занесена в память информационного поля и присуща этому объекту.

3. Математически-логистическая конструкция ФОИСов при их сценарном взаимодействии, либо при действии «свободной воли» выступает как потенциал, называемый энергией, который в свою очередь способен изменять эти конструкции как математически-логистическую, так и позиционную метку в эфирном объеме, а, следовательно, и видимый образ.

4. МЛК имеет:

- установленную (от Создателя) память

- сценарную память, т.е. память жизненного цикла.

- приобретенную – историческую.

5. «Кинопленка» состоит из «кадров», где в каждом «кадре» вся Мегавселенная представлена неделимо в квантовом состоянии.

6. «Кинопленка» находится в движении попендикулярно первичному световому потоку, а «концентрированное» реликтовое излучение разделяется на составляющие видимого света, который распространяется до пределов «кадра» и «оживляет» картинку в точке визуализации.

7 (см. фото 2). Смена кадров и протекающие изменения ФОИСов в этих кадрах воспринимается как течение времени.

8. Эфирная «кинопленка» вращается в двух мирах, света и тьмы, между которыми проходит разделительная плоскость, а переход «кинопленки» через черную дыру, где стираются опорные метки, а, следовательно, исчезают и ФОИСы.

8.1. В области тьмы кинопленка раскручивается в обратном направлении, а проходя через точку инициации на ней наносятся опорные метки и формируются «кадры» в законченном виде, но в состоянии «негатива». Потом «кинопленка» опять возвращается в область света, осуществляя переход как лета Мебиуса.

9. Вращение «кинопленки» обусловлено сверхтекучестью эфира и циркуляцией инфополя, которое как кокон окружает всю структуру.

10. Инфополе – это своеобразная электромагнитная матрица, где циркулируют и взаимодействуют информационные контенты, составляющие память (душу) ФОИСов и невидимых структур и образований.

11. Процессы информационного взаимодействия, в свою очередь, воспринимается в видимом мире как проявление энергетического потенциала видимых и определяемых другими методами объектов.

12. Все события в видимом мире протекают по ранее прописанному сценарию и корректируются лишь проявлениями «свободной воли».

13. Психологическая конструкция объектов и интеллект проявляют себя как паруса, которые улавливают движение инфо-ветров (духов) в инфополе и являются определяющим фактором в проявлении свободной воли – Богопознания!!!