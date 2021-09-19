Договір про сплату аліментів – альтернатива судовому рішенню Бажана та конструктивна розмова завжди є запорукою результату. Не є виключенням й дружні відносини між колишнім подружжям, які за допомогою комунікації сприяють вирішенню родинних проблем, зокрема під час надання малечі фінансової допомоги.

Щоб процес виконання батьками свого обов’язку не завершився судовими процесами, є правова можливість укласти договір про сплату аліментів на дитину. Домовленість між чоловіком та дружиною дозволяє визначити розмір та строки виплати коштів, таким чином спільно окресливши економічні межі виховання. Варто зазначити, що характерними рисами аліментної угоди є захищеність прав дитини, письмова форма укладання та нотаріальне посвідчення. Разом з тим, існує можливість внесення у договір засобів забезпечення виконання інших зобов’язань, зокрема сплати неустойки за прострочення виплат.

Треба пам’ятати, що у разі порушення порядку виплати аліментів, спір можна вирішити, не лише звернувшись до суду, а й шляхом отримання виконавчого напису нотаріуса. Для отримання такого документу слід подати:

заяву про вчинення виконавчого напису; оригінал нотаріально посвідченого договору про сплату аліментів на дитину; документи, що підтверджують безспірність заборгованості та встановлюють прострочення виконання зобов’язання.

Вже маючи виконавчий напис нотаріуса, можна звернутися до виконавчої служби про стягнення заборгованості по аліментних платіжках.