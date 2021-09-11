Ціна холоду в квартирі Певен, що бодай хтось замислювався над тим чи можливо відсудити моральну шкоду за промерзання у холодній квартирі, яку було вимкнуто взимку від опалення або якій не надавалася послуга із централізованого теплопостачання

Тему досліджував «Комунальний Лоєр». За твердженням сайту, не здані в експлуатацію секції багатоквартирного будинку, але з підведеними комунікаціями до них, «горе-компанії» пропонують інвесторам прийняти квартири у таких будинках під заселення.

Для легалізації механізму вселення інвесторів та підтвердження факту їх «проживання» у квартирі сторони посвідчують свої наміри підписаним актом. У деяких випадках замість акту видаються довідки від забудовника.

Маючи на руках акти та довідки, інвестори укладають безпосередньо із забудовниками договори на опалення, електропостачання або водопостачання.

Звісно, що прямих договорів споживачі із виконавцями (надавачами) комунальних послуг укласти не зможуть, тому останні стають заручниками своїх забудовників.

Забудовники, усвідомлюючи цю обставину, використовують інвесторів з метою тиску на них, отримання поступливості або грошової наживи, ведуть себе, немов як із заручниками. Трапляється, що погрози припинити надання комунальних послуг переходять у активні дії забудовників.

Залишити взимку квартиру без опалення – це нова реальність, до якої доводиться звикати.

Однак, постраждалі інвестори можуть захистити себе за період «промерзання» у квартирі.

Київський апеляційний суд у справі № 755/2001/21 від 05.08.2021 дав надію покарати кривдників, присудивши з них стягнення моральної шкоди.

Зі свого боку суд моральні cтраждання інвестора оцінив у 20 000 грн. 00 коп.

На думку суду, «діями, що виразилися у припиненні надання позивачці послуг з тепло-енергопостачання, відповідач фактично позбавив позивачку можливості користуватися власним житлом, нормальних побутових умов, оскільки квартира, за відсутності вказаних послуг, cтала непридатною для проживання у ній, зокрема у зимовий період.

Позивачка з метою забезпечення достатнього рівня свого життя змушена винаймати житло……..змушена була нести витрати на придбання продуктів харчування, що не потребують приготування та не підлягають термічній обробці і харчуватися у закладах громадського харчування».

Детальніше про це читайте у статті «20 000 гривень – ціна за холодну квартиру»