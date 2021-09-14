Ярмоленко і Петраков провели прес-конференцію українською мовою

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко на прес-конференції перед матчем з Казахстаном відповідав на запитання журналістів українською мовою.

«Трохи соромився розмовляти українською, з батьками розмовляю, але у нас не чиста українська мова. Думав, якщо вживати якісь слова-паразити, то люди будуть сміятися наді мною.

Але недавно дав інтерв’ю українською, люди сказали, що все добре. Якщо всім подобається, то буду спілкуватися українською», — сказав Андрій.

«Я теж вмію добре говорити українською», — підтримав Ярмоленка в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков, після чого також відповідав на всі запитання українською