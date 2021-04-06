Посол Украины в Польше Дещица: между двумя странами не должно быть границ На фоне разговоров об упразднении границы тень падает на биографию самого посла

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью телеканалу "Дом" заявил, что между двумя странами границы быть не должно.

С одной стороны, конечно, его заявление продиктовано желанием упростить пересечение пограничных пунктов людьми и транспортом. Это повысит товарооборот и будет в целом служить свидетельством прогресса Государственной пограничной службы Украины.

С другой стороны, разговоры об упразднении границы между государствами как таковой наталкивают на мысли о желании определенной группы политиков образовать некий союз или попросту о реализовать проект по слиянию государств. И если рассматривать Польшу и Украину, то тут весьма вероятен сценарий, по которому развиваются события в Молдове. Ее со дня на день поглотит (https://from-ua.com/articles/608385-rumyniya-vskore-poglotit-moldovu.html) соседняя Румыния.

На фоне разговоров об упразднении границы тень падает на биографию самого посла – Андрея Дещицы. Он долгое время провел в Польше. С 1996 по 1999 год был секретарем посольства Украины, с 2004 по 2006 год советником посольства Украины, а нынешнюю должность посла занимает с 2014 года. Без малого полтора десятка лет на польской земле даром не прошли. Польским языком Дещица владеет едва ли не лучше, чем украинским.

Так и вспоминается бессмертное произведение Гоголя и один из его героев - сын Тараса Бульбы, Андрий, который тоже имел вполне конкретные интересы на территории Польши и ради них готов был поставить под угрозу национальную безопасность Украины.

Еще пара неосторожных фраз и Дещица договорится до «призывов к нарушению территориальной целостности Украины», и в этой истории агрессором выступит уже Польша.