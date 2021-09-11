На скільки мільйонів поповнили бюджет країни державні виконавці Сумщини? Дієвою протидією безвідповідальності та стимулом у виплаті заборгованих коштів є застосування правового примусу. Визначені законодавством санкції (арешт банківських рахунків, майна та обмеження прав боржників) найкращим чином допомагають фахівцям юстиції відновити порушені економічні права стягувачів.

Застосування подібних заходів зумовлене тим, що борги псують відносини між близькими та рідними людьми, змушують працівників підприємств шукати нову роботу, а також завдають шкоди бюджету країни. У свою чергу, саме вчасно невиконані фінансові зобов’язання стають причиною недоотримання державою мільйонів гривень.

З початку 2021 року державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) забезпечили повернення у державний бюджет майже 140 мільйонів гривень. Зокрема на Полтавщині – понад 50 мільйонів гривень, на Сумщині – майже 44 мільйони гривень та більше як 45 мільйонів гривень на Чернігівщині.