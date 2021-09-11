На скільки мільйонів поповнили бюджет країни державні виконавці Сумщини?

Застосування подібних заходів зумовлене тим, що борги псують відносини між близькими та рідними людьми, змушують працівників підприємств шукати нову роботу, а також завдають шкоди бюджету країни. У свою чергу, саме вчасно невиконані фінансові зобов’язання стають причиною недоотримання державою мільйонів гривень.
З початку 2021 року державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) забезпечили повернення у державний бюджет майже 140 мільйонів гривень. Зокрема на Полтавщині – понад 50 мільйонів гривень, на Сумщині – майже 44 мільйони гривень та більше як 45 мільйонів гривень на Чернігівщині.