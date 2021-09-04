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Коновал В'ячеслав
Коновал В'ячеслав
11.09.2021 18:271404

Антена розбрату як уникнути сусідських війн?

Супутникові антени на балконах багатоквартирних будинків – це сьогодні розповсюдженні явища

Нерідко, що така ситуація призводить до появи сусідських конфліктів та непорозумінь, вирішення яких залежить від знань, де саме має розміщуватися супутникова антена.

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», тінь, яка утворилася від розміщеної антени приносить менше біди потерпілим сусідам, аніж стікання води на їх вікно.

У дощову погоду вода, яка стікається від антени потрапляє на скло сусідського вікна. Сама вода не несе загрозу, чого не скажеш про радянські дерев’яні рами. Звісно, внаслідок потрапляння води вони псуються, а власнику спричиняється майнова шкода.

Врегулювати «сусідські розбірки» має право управитель. Останній уповноважений на винесення припису про демонтаж супутникової антени і, головне, має повноваження забезпечити контроль за виконанням такого припису.

Однак, не всі управителі виявляють готовність вникнути у ситуацію і вирішити її на користь мешканця.

Найчастіше такі справи розглядаються у судах, оскільки механізм притягнення порушника до адміністративної відповідальності виявляється менш дієвим на практиці.

Стіна багатоквартирного будинку є його конструктивним елементом, що належить на правах спільної сумісної власності усім власникам квартир. Відповідно мешканець (власник) однієї із квартир потребує згоди від всіх співвласників у випадку, якщо він бажає приєднати супутникову антену до стіни.

Крім того, слід скористатися будівельними нормами, які безпосередньо забороняють самовільно розміщувати антени.

Пункт 5.53 ДБН B.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» (на зміну яких прийшов пункт 7.6.4 оновленої редакції ДБН. B.2.2-15-2019 з 01.01.2019 року) передбачає, що облаштування антен, зокрема й супутникового телебачення, повинно відбуватися на дахах будинків. Розміщення антен та антенних пристроїв на фасадних стінах та балконах не допускається.

Антени та супутникове телебачення повинно розміщуватися у тих місцях, де вони не погіршують архітектурного вигляду будинку.

Встановлення порушниками антени супутникового телебачення на зовнішній стіні будинку суперечить вимогам державних будівельних норм.

Детальніше про це у статті «Сусідська антена над вікном не вирок»

Право Комунальний лоєр Коновал В'ячеслав Іванович Юридичний блог у сфері житлово-комунального господарства та енергетики
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