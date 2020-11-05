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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 06:16700

Микола Нога: Судове засідання відкладено

Микола Нога: Судове засідання відкладено

У відповіді, яка надійшла з Шосткинського міськрайонного суду Сумської області зазначено, що судове засідання по справі конфлікт інтересів стосовно Миколи НОГИ, міського голови Шосткинської ОТГ, яке було призначено на 10.09.2021 р. відкладено на 22.10.2021 р. на 14.00 год.

Підстава: участь судді Олени ЄВДОКІМОВОЇ в онлайн навчанні в Школі суддів.

Нагадаю, що 28.08.2021 року до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області надійшло 2 (два) матеріали щодо притягнення до адміністративної відповідальності Ноги Миколи Петровича за конфлікт інтересів.

Судове засідання, яке призначене на 22.10.2021 р. на 14.00 год., буде проведено в режимі прямої відеотрансляції (суд задовольнив моє клопотання про це). Посилання на цю трансляцію буде повідомлено додатково.

Фото з офіційного сайту Шосткинської міської ради

Общество Сумщина Шостка Микола Нога
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