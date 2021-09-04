Для відповідальних сумчан: 7 та 14 вересня події зі створення списку відповідальних вчинків сумчан Запрошуємо на онлайн-подію 7 вересня на 16.00 відповідальних сумчан для створення списку відповідальних вчинків Сум в рамках всеукраїнського проєкту “100 вчинків відповідальних громадян”

Запрошуємо на онлайн-подію 7 вересня на 16.00 відповідальних сумчан для створення списку відповідальних вчинків Сум.

Центр демократії та верховенства права в рамках всеукраїнського проєкту “100 вчинків відповідальних громадян” відкриває реєстрацію на серію онлайн-заходів для представників 20 міст України. Онлайн-події для міста Суми відбудуться 7 та 14 вересня.

ВАЖЛИВО: Для участі потрібно заповнити форму на участь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8779O0ZrStg-fwbaiFRm38zk7wR_XS2CeYVLiyGNoc9_DaA/viewform?fbclid=IwAR0Pm-9JmlGuV6IJRGjB7lCBiI4uoOirEf4dMx7d0--IF9goLVMMVA2LW9U

Проєкт «100 вчинків відповідальних громадян» – це довгостроковий проєкт, що має на меті сформувати всеукраїнську спільноту відповідальних громадян, підвищити рівень відповідальності суспільства в Україні, створивши список зі 100 вчинків відповідальних громадян.

Учасники та учасниці в своєму місті створюватимуть список відповідальних вчинків, котрі позитивно впливають як на власне життя, так і на життя родини, громади, держави.

Ці списки з 20 міст в подальшому стануть основою для об’єднаного загальноукраїнського списку з якого шляхом голосування буде обрано топ-100 вчинків. Разом з нашим медійним партнером The Ukrainians ми створимо 10 яскравих відеоісторій та інтерв’ю про приклади відповідальних вчинків громадян нашої країни, щоб надихнути інших поширювати культуру відповідальності.

Заходи на яких відбуватиметься створення списків проходитимуть з вересня по грудень 2021 року.

Для кожного з 20 міст передбачено дві фасилітовані сесії онлайн(групові заняття, під час якого учасники та учасниці разом генерують ідеї): перша для формування переліку вчинків, а друга – щоб узгодити спільне розуміння їх змісту. Також на заходах учасники зможуть познайомитись з однодумцями та стати частиною спільноти відповідальних громадян.

Міста: Київ, Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Дрогобич (Львівська область), Одеса, Херсон, Миколаїв, Дніпро, Сєвєродонецьк (Луганська область), Краматорськ (Донецька область), Харків, Чугуїв (Харківська область), Житомир, Полтава, Суми, Чернігів, Черкаси, Острог (Рівненська область).

Найактуальніші дати будуть розміщені у реєстраційній формі. Тривалість – 2 години увечері.

Для низки міст вже визначені дати найближчих подій:

Київ –2 та 9 вересня,

–2 та 9 вересня, Суми – 7 та 14 вересня,

– 7 та 14 вересня, Чернівці –8 та 15 вересня,

–8 та 15 вересня, Дніпро – 21 та 28 вересня,

– 21 та 28 вересня, Сєвєродонецьк (Луганська область) - 22 та 29 вересня.

(Луганська область) - 22 та 29 вересня.

Організатори наполегливо просять мешканців кожного з 20 міст реєструватися винятково у своєму місті. Однак, якщо вашого населеного пункту немає у списку – ви можете подати заявку на участь у групі з найближчим до вас географічно містом.

Ми прагнемо залучити якомога більше відповідальних громадян будь-якої професії, віку чи статі – студентів, підприємців, ІТ-спеціалістів та митців, вчителів, лікарів, держслужбовців чи депутатів місцевих рад.

ВАЖЛИВО: Для участі потрібно заповнити форму на участь в одному з 20 міст. Зверніть увагу, що дати заходів та дедлайни реєстрації різні для кожного окремого міста. Для продуктивної роботи на кожну подію буде відібрано до 25 учасників. Тож не зволікайте і приєднуйтесь, щоби з упевненістю сказати: «Ми зробили цей список разом!»

Якщо у вас виникнуть питання, пишіть на пошту ua100actions@gmail.com

Проєкт «100 ВЧИНКІВ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ГРОМАДЯН» виконує Центр демократії та верховенства права у партнерстві з Національним Демократичним Інститутом (НДІ), в рамках програми «Відповідальна та підзвітна політика в Україні» (U-RAP), за фінансової підтримки Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID).

Медійний партнер проєкту «100 ВЧИНКІВ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ГРОМАДЯН» the Ukrainians Media