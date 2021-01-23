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Феликс Эдмундович
Феликс Эдмундович
Вчера 18:29791

Сумське управління СБУ фальсифікує кримінальні справи проти активістів

Сумське управління СБУ вже не перший рік хоче прибрати громадян з активною громадською позицією,які боряться з корупцією, щоб співробітникам СБУ не заважали незаконно збагачуватися.

Вже не перший рік сумчани з активною громадянською позицією боряться проти коруції в Сумському управлінні СБУ.
Ні для кого не є секретом, що службовці СБУ обклали даниною Сумській прикордоний загін, і замість того, щоб боротись з контрабандою та російської ворожою агентурою вони прикривають незаконні дії прикордоників та послаблюють своїми корупційними діями безпеку держави.
Корупція настільки проникла до Сумського СБУ, що вони навіть не відчувають що їх можуть покарати та службовці СБУ роблять що їм заманеться, для прикладу п"яні можуть побити наряд прикордонників.https://hromadske.ua/.../u-dbr-rozkrili-podrobici-napadu...
Поспілкувавшись з громадянами з активною громадською позицією стало відомо, що за свальсифікованими матеріалами Сумського управління СБУ було в 2019 році відкрито фіктинве кримінальне провадження проти членства Сумського "Правого Сектора" яких зинувачували у порушенні законодавства, але справа канула в нікуди.
Тепер Сумське обласне управління СБУ звинувачує громадянина з активною громадською позицією Василя Вороніна та його команду у державній зраді, хоча наспраді це є реакція СБУ на виявлення активістів корупційних схем в СБУ, які допомагають незаконно збагаччуватись службовцям СБУ.
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Общество Правий Сектор СБУ Суми

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