Сумське управління СБУ фальсифікує кримінальні справи проти активістів Сумське управління СБУ вже не перший рік хоче прибрати громадян з активною громадською позицією,які боряться з корупцією, щоб співробітникам СБУ не заважали незаконно збагачуватися.

Вже не перший рік сумчани з активною громадянською позицією боряться проти коруції в Сумському управлінні СБУ.

Ні для кого не є секретом, що службовці СБУ обклали даниною Сумській прикордоний загін, і замість того, щоб боротись з контрабандою та російської ворожою агентурою вони прикривають незаконні дії прикордоників та послаблюють своїми корупційними діями безпеку держави.

https://hromadske.ua/.../u-dbr-rozkrili-podrobici-napadu... Корупція настільки проникла до Сумського СБУ, що вони навіть не відчувають що їх можуть покарати та службовці СБУ роблять що їм заманеться, для прикладу п"яні можуть побити наряд прикордонників.

Поспілкувавшись з громадянами з активною громадською позицією стало відомо, що за свальсифікованими матеріалами Сумського управління СБУ було в 2019 році відкрито фіктинве кримінальне провадження проти членства Сумського "Правого Сектора" яких зинувачували у порушенні законодавства, але справа канула в нікуди.

Тепер Сумське обласне управління СБУ звинувачує громадянина з активною громадською позицією Василя Вороніна та його команду у державній зраді, хоча наспраді це є реакція СБУ на виявлення активістів корупційних схем в СБУ, які допомагають незаконно збагаччуватись службовцям СБУ.