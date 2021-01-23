Сумське управління СБУ фальсифікує кримінальні справи проти активістів

Сумське управління СБУ вже не перший рік хоче прибрати громадян з активною громадською позицією,які боряться з корупцією, щоб співробітникам СБУ...
Служба безпеки України підтвердила інформацію про затримання її діючого працівника, завдяки чому запобігли вбивству співробітника спецслужби....
Служба безпеки України приділяє окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, в тому числі коли це стосується чинних...
Сумський місцевий осередок політичної партії "Правий Сектор" висунув Куксу Олександра Володимировича кандидатом на посаду Сумського міського голови та 42...
Роменський місцевий осередок політичної партії "Правий Сектор" висунув Юлію Анатоліївну Магденко кандидаткою на посаду Роменського міського голови та 30 кандидатів...